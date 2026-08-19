El té chai gana terreno: la bebida especiada que revoluciona los hábitos de consumo

La popularidad del chai ya no es una tendencia pasajera. Su combinación de especias, su versatilidad y el creciente interés por sabores internacionales han posicionado a esta tradicional bebida india como una de las categorías de té con mayor proyección de crecimiento a nivel mundial, conquistando también el paladar de los consumidores chilenos.

Durante décadas, el café dominó el consumo de bebidas calientes fuera del hogar. Sin embargo, una preparación milenaria originaria de India ha comenzado a abrirse paso con fuerza en cafeterías, supermercados y hogares de distintos países: el té chai. Elaborado a partir de té negro y una mezcla de especias como canela, cardamomo, jengibre, clavo de olor y pimienta negra, este brebaje ha cautivado a quienes buscan experiencias gastronómicas más sofisticadas, sabores intensos y productos elaborados con ingredientes naturales.

Su auge no responde únicamente a una moda culinaria. Diversos estudios de mercado proyectan que la categoría del chai mantendrá un crecimiento cercano al 5% anual durante los próximos años, impulsado por la creciente demanda de bebidas premium y por consumidores que privilegian productos con identidad y propuestas inspiradas en distintas culturas.

Del té tradicional a una experiencia gourmet

El crecimiento del chai también ha estado acompañado por la expansión de nuevos formatos de consumo. El chai latte, por ejemplo, dejó de ser una preparación exclusiva de cafeterías especializadas para convertirse en una alternativa habitual en cadenas internacionales, supermercados y preparaciones caseras, ampliando significativamente su alcance.

“Hoy vemos consumidores mucho más interesados en descubrir nuevos sabores y transformar una pausa cotidiana en una experiencia. El chai responde muy bien a esa búsqueda porque combina aromas intensos, especias reconocibles y una preparación muy versátil, que puede disfrutarse sola, con leche o incluso en versiones frías. Es una tendencia que hemos visto crecer de forma sostenida durante los últimos años”, explica Indra Ribalta, jefa de marketing de Sabha.

A diferencia de las variedades de té más tradicionales, el chai destaca por ofrecer una experiencia sensorial más compleja. La combinación de canela, cardamomo, jengibre y clavo aporta notas dulces, especiadas y aromáticas que han conectado especialmente con consumidores jóvenes y con quienes buscan alternativas al café sin sacrificar intensidad ni sabor.

El nuevo protagonismo del chai en Chile

El interés por ingredientes naturales y recetas con influencias internacionales también ha contribuido a posicionar al chai como una de las bebidas más comentadas en redes sociales y en las cartas de cafeterías. La industria alimentaria ha respondido a esta tendencia con nuevos lanzamientos, mientras que grandes cadenas internacionales han actualizado sus recetas de chai latte para ofrecer preparaciones más personalizables y adaptadas a las preferencias de los consumidores.

En Chile, este fenómeno refleja una transformación más amplia en los hábitos de consumo del té, que hoy se asocia no solo a una bebida reconfortante para el invierno, sino también a una experiencia gastronómica capaz de combinar tradición e innovación.

“En Sabha creemos que el consumidor chileno está viviendo una verdadera evolución en la forma de consumir té. Ya no busca únicamente una bebida para acompañar el invierno, sino también descubrir sabores, aromas y preparaciones distintas. El chai representa perfectamente ese cambio, porque une tradición, innovación y una experiencia que invita a disfrutar el té de una manera completamente diferente”, concluye Ribalta.