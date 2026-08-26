Panadería de Santiago gana el concurso “La Mejor Empanada” 2026 de Fechipan

La Panadería Antofagasta, ubicada en Santiago Centro, obtuvo el primer lugar del tradicional concurso “La Mejor Empanada” en su edición 2026.

El certamen fue organizado por la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan) y la Revista PanArte, y reunió a un jurado especializado que evaluó a 15 establecimientos finalistas.

Una evaluación centrada en cada detalle

La competencia consideró distintos aspectos de las preparaciones, entre ellos la calidad de los ingredientes, la consistencia del pino, el punto de la masa, el aroma y la presentación final de cada empanada.

Tras una exhaustiva cata a ciegas, la preparación de la Panadería Antofagasta logró imponerse a sus competidores y destacar en las distintas categorías evaluadas.

El podio de las mejores empanadas

La disputa por los primeros lugares estuvo marcada por el alto nivel de las preparaciones. El segundo puesto fue para la Empanadería Don Lucho, mientras que la Panadería Zunino obtuvo el tercer lugar.

Las tres propuestas destacaron como representantes de la tradición empanadera chilena y de un oficio que se mantiene vigente gracias al trabajo de sus creadores.

Una competencia que reunió a toda la industria

El encuentro también reconoció el respaldo de los auspiciadores, cuyo aporte contribuye al desarrollo y la calidad de la industria panadera nacional.

Entre ellos estuvieron Maquipan, Collico, Lefersa, La Trigueña, Watts, Industrial, Linderos, Mylpan, Harina Cisne, Heredia y Molinera San Cristóbal, cuya colaboración refleja el trabajo conjunto detrás de cada producto, desde las materias primas hasta su elaboración en el horno.

El cuadro de honor de la competencia capitalina quedó de la siguiente manera:

1° Lugar: Panadería Antofagasta (comuna de Santiago).

2° Lugar: Empanadería Don Lucho (comuna de Conchalí).

3° Lugar: Panadería Zunino (comuna de Pudahuel).

Con este reconocimiento, la Panadería Antofagasta se posiciona como una parada obligatoria para los amantes de las empanadas de pino durante las celebraciones dieciocheras de este año.