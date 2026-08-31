“Chile Te Quiero Comer”: cena invita a recorrer Chile a través de sus sabores y vinos

Una noche para saborear Chile entre brasas, grandes vinos y lo mejor de nuestra cocina es la invitación del hotel Sheraton para el próximo jueves 3 de septiembre, entre las 19:30 y las 23:00 horas. Bajo el nombre “Chile Te Quiero Comer & Beber”, la experiencia reunirá a 12 chefs invitados y seis estaciones gastronómicas en vivo en Restaurant El Bohío, en un recorrido por sabores, productos y preparaciones de distintos rincones del país, con el fuego como gran protagonista.

Más que una cena tradicional, la propuesta invita a los asistentes a recorrer las distintas estaciones, conversar con los chefs y descubrir productos del Pacífico, carnes a la estaca, panes al rescoldo y postres que también pasan por las brasas, acompañados de vinos chilenos, coctelería de autor y música en vivo.

“Chile Te Quiero Comer & Beber busca reunir en una sola noche sabores que forman parte de nuestra identidad y llevarlos a una experiencia distinta, donde los asistentes puedan recorrer estaciones, conversar con los chefs y ver cómo el fuego transforma cada producto. Queremos celebrar la cocina chilena desde sus raíces, pero también desde la creatividad de quienes hoy la están reinterpretando”, señala Gustavo Villoldo, chef ejecutivo de Sheraton Santiago Hotel.

La experiencia comenzará con una barra de coctelería de autor a cargo de Maldito Barman y una selección de vinos chilenos. Luego vendrán los primeros bocados a la parrilla, con preparaciones como shot de piure con agua de tomate, picoroco asado con emulsión de salsa verde y almejas a la parmesana. La panadería también tendrá su espacio, con pan amasado con chicharrones, sopaipillas campesinas, dobladitas y churrascas al rescoldo, acompañadas de untables criollos.

El mar será otro de los protagonistas, con albacora a la parrilla con jus de ostiones, cancato de salmón con pastelera de choclo y pulmay sobre reducción de mariscos con costillar de cerdo ahumado. En las estaciones de carnes se podrán probar propuestas como asado de tira ahumado y cocinado a baja temperatura durante 12 horas, estomaguillo y cordero a la estaca, cerdo crocante relleno y lomo vetado a la parrilla.

“El fuego es el punto de encuentro de esta experiencia y también una forma de volver al origen de nuestra cocina. Queremos mostrar la diversidad gastronómica de Chile, poniendo en valor productos, recetas y técnicas tradicionales, pero llevándolas a una propuesta contemporánea y sorprendente”, agrega Villoldo.

El recorrido terminará con una propuesta dulce a cargo de Franziska Rösner, Rodrigo Rojas, Sebastián Araya y Diego Lisoni, con preparaciones como Berlín Sureño a las brasas con manzana ahumada, brazo de reina ahumado de cacao y avellana chilena, flan de plátano asado y brioche asopaipillado con naranjitas de Talca.

“Chile Te Quiero Comer & Beber” se realizará en Restaurant El Bohío de Sheraton Santiago. El valor es de $69.900 por persona y de $59.500 para miembros de Diplomats Circle. Los cupos son limitados y la inscripción es mediante prepago.