Cronistas gastronómicos eligen la mejor empanada de pino del Gran Santiago 2026

En la antesala de las Fiestas Patrias, el tradicional concurso organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile dio a conocer a los ganadores de la 23ª versión de la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago 2026, uno de los reconocimientos gastronómicos más esperados por quienes buscan dónde comer una buena empanada en Santiago.

Tras una rigurosa evaluación a ciegas, el primer lugar fue para Los Lobos de Ita, ubicado en la comuna de La Florida, cuya preparación destacó por el equilibrio de sabores, la calidad de su masa, la jugosidad del pino y el correcto manejo de los ingredientes tradicionales. Además, obtuvo una segunda distinción al ser reconocida como la empanada con la mejor relación precio-calidad de Santiago 2026.

Cómo se eligió la mejor empanada de Santiago

La evaluación se realizó en el Restaurant Ana María, donde un jurado integrado por cronistas gastronómicos y profesionales del sector degustó las empanadas bajo un estricto sistema de cata a ciegas.

Una de las principales características de este certamen es que las empanadas no son enviadas por los participantes. Los productos son comprados de manera anónima en distintos locales de la Región Metropolitana, codificados y presentados al jurado sin que exista información sobre su origen.

Este sistema permite que cada preparación sea evaluada exclusivamente por su calidad gastronómica, considerando factores como la masa, el horneado, la consistencia, la sazón del pino, la cocción de la carne, la jugosidad y el equilibrio general de la receta.

“Estamos muy contentos con los resultados de nuestro concurso, ya que al seleccionar las mejores empanadas de Santiago, aquellas que respetan la receta tradicional, ayudamos a los consumidores a tomar una mejor decisión de compra. Y, por otro lado, al realizar este concurso desde hace 23 años, creemos que contribuimos a resguardar la calidad de nuestra empanada chilena para que siga siendo parte de nuestra identidad gastronómica”, señaló Pilar Hurtado, presidenta del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile.

Ranking: las mejores empanadas de pino del Gran Santiago 2026

1° Lugar: Los Lobos de Ita (La Florida)

La gran ganadora de esta edición fue Los Lobos de Ita, que logró conquistar al jurado gracias a una preparación equilibrada, sabrosa y fiel a la tradición.

Dirección: Andalién 7399, La Florida

Precio: $3.000

Instagram: @empanadaslobosdeita

Además, obtuvo el premio a la Mejor Relación Precio-Calidad 2026.

2° Lugar: La Violette (San Miguel)

Dirección: Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel

Precio: $3.100

3° Lugar: Don Guille (Santiago Centro)

Dirección: Gorbea 2554, Santiago Centro

Precio: $3.400

4° Lugar: Betty Delicateces (La Reina)

Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina

Precio: $3.500

Mejor relación precio-calidad 2026

Además del premio principal, el certamen distingue a aquellas empanadas que logran ofrecer una experiencia gastronómica sobresaliente a un precio competitivo.

En esta edición, el reconocimiento recayó nuevamente en Los Lobos de Ita, cuya empanada destacó tanto por su calidad como por su accesibilidad, consolidándose como una de las mejores alternativas para celebrar las Fiestas Patrias en Santiago.

Un concurso que resguarda la tradición gastronómica chilena

Desde hace más de dos décadas, el Concurso de la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago se ha transformado en una referencia para consumidores, cocineros y amantes de la gastronomía chilena.

La iniciativa busca poner en valor una de las preparaciones más representativas de la cocina nacional, promoviendo el respeto por las recetas tradicionales y reconociendo el trabajo de quienes mantienen vivo este patrimonio culinario.

Este 2026, además, el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile ampliará su presencia en regiones participando en los concursos de empanadas de Casablanca y Curicó, programados para el 2 y 4 de septiembre, respectivamente.