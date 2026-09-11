El rol de las mujeres indígenas en la conservación del patrimonio agroalimentario, los saberes ancestrales y el turismo gastronómico fue el eje central del foro “Mujeres que alimentan los Territorios: Encuentro de Patrimonio Agroalimentario, Turismo y Empoderamiento Económico”, realizado en Santiago.

La actividad reunió a lideresas, emprendedoras, organismos internacionales y autoridades para analizar cómo el turismo con identidad puede transformarse en una herramienta de desarrollo territorial, autonomía económica y protección de la diversidad cultural.

La iniciativa fue organizada por la Subsecretaría de Turismo y ONU Mujeres, a través de los programas Originarias y Comunidades Conectadas, con la colaboración de FAO y UNESCO. El encuentro buscó también fortalecer las oportunidades económicas de las mujeres indígenas y promover un turismo con identidad, inclusivo y sostenible.

Turismo gastronómico y autonomía económica

Uno de los principales temas abordados fue el potencial del turismo gastronómico y el turismo indígena como herramientas para impulsar el desarrollo territorial y la cohesión social.

Cuando estas actividades son promovidas desde las propias comunidades y se desarrollan respetando sus derechos, identidades y conocimientos, pueden contribuir a generar empleo e ingresos, dinamizar las economías locales y ampliar las oportunidades de autonomía económica para las mujeres.

El aporte de las mujeres indígenas, sin embargo, también se extiende más allá de la dimensión económica. Su rol es fundamental en la conservación y transmisión de semillas, preparaciones, prácticas productivas, conocimientos y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de sus pueblos.

Su participación en el turismo permite visibilizar este patrimonio vivo, transmitirlo a nuevas generaciones y generar espacios de encuentro y diálogo intercultural.

“Las mujeres indígenas son protagonistas del desarrollo de sus territorios y guardianas de un patrimonio vivo. Al resguardar semillas, conocimientos y prácticas ancestrales, fortalecen la identidad cultural de sus pueblos y contribuyen al bienestar de sus comunidades. El turismo puede ser una herramienta poderosa para visibilizar este patrimonio, generar oportunidades económicas y promover el encuentro entre culturas desde el respeto y la valoración de la diversidad”, explicó Alma Pérez, jefa de oficina a.i. de ONU Mujeres en Chile.

Por otro lado, María Paz Lagos, subsecretaria de Turismo, destacó que el turismo gastronómico “nos permite transformar nuestra identidad y nuestro patrimonio en oportunidades concretas de desarrollo. Hoy las mujeres representan prácticamente la mitad del empleo turístico en Chile, y nuestro desafío es que más emprendedoras puedan formalizarse, crecer y llevar sus productos y tradiciones a nuevos mercados, fortaleciendo al mismo tiempo las economías locales”.

Saberes ancestrales como patrimonio vivo

A lo largo de las dos jornadas, el foro reunió experiencias nacionales e internacionales relacionadas con el patrimonio alimentario, el turismo gastronómico y el liderazgo de las mujeres indígenas. Diálogos, charlas y talleres permitieron compartir conocimientos y experiencias destinadas a fortalecer redes e incorporar la perspectiva de género y la interculturalidad en el desarrollo turístico.

La primera jornada contempló una charla inaugural a cargo de Anabella Grunfeld y un diálogo sobre experiencias internacionales, en el que participaron Susan Swan, de Canadá, facilitadora de liderazgo indígena; María Tuyuc, de Guatemala, presidenta de la Red Mundial de Empresas y Negocios Indígenas (WIBN); y Celestina Ábalos, de Argentina, empresaria indígena y promotora del patrimonio cultural de la Quebrada de Humahuaca. A ellas se sumó Aurora Cayo, de Chile.

El programa también incluyó experiencias nacionales de Catalina Cortés, de Tarapacá; Elyzabeth Painemal y Jessica Huenten, de La Araucanía; y Cecilia Loncomilla, de la Región Metropolitana.

Desde sus distintas trayectorias y territorios, las expositoras abordaron el liderazgo de las mujeres indígenas, la salvaguarda y transmisión de conocimientos tradicionales y el potencial del turismo para poner en valor el patrimonio cultural y agroalimentario.

Las experiencias expuestas también mostraron cómo estos conocimientos pueden transformarse en oportunidades de emprendimiento y autonomía económica, mientras contribuyen a reforzar la identidad, la pertenencia y el desarrollo sostenible de las comunidades.

La segunda jornada estuvo orientada a profundizar el intercambio de conocimientos y avanzar en herramientas para fortalecer un turismo gastronómico con enfoque intercultural.

Entre las actividades se desarrolló una charla sobre cocina patrimonial y turismo gastronómico, a cargo de Andrés Ugaz, además de un taller destinado a incorporar la interculturalidad en los estándares del turismo gastronómico.

El encuentro finalizó con la presentación del trabajo desarrollado por las participantes y la entrega de certificados.

Una agenda conjunta desde 2022

El foro se enmarca en el trabajo que la Subsecretaría de Turismo y ONU Mujeres desarrollan desde 2022, cuando ambas instituciones suscribieron un Memorándum de Entendimiento para promover el empoderamiento económico de las mujeres vinculadas al sector turístico, aumentar su participación y liderazgo, avanzar en inclusión digital y contribuir a mejorar sus condiciones laborales.

En este marco se han impulsado distintos espacios dirigidos especialmente a mujeres indígenas vinculadas al turismo. Entre ellos se encuentra el Segundo Foro Nacional de Empresarias de Turismo Indígena, realizado en Iquique en 2022, y el Tercer Foro de Empresarias de Turismo Indígena, desarrollado en 2024.

Este último puso énfasis en el fortalecimiento de capacidades y liderazgos, el ejercicio de derechos y la participación de las mujeres en espacios de gobernanza, incidencia y toma de decisiones relacionadas con el desarrollo turístico.

Con “Mujeres que alimentan los Territorios”, la colaboración entre ambas instituciones amplió su foco hacia el patrimonio agroalimentario y el turismo gastronómico, identificándolos como espacios para fortalecer la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres indígenas.

A su vez, estas áreas fueron abordadas como oportunidades para dinamizar las economías locales y contribuir a la conservación de conocimientos y prácticas culturales vinculadas a los territorios.

El encuentro relevó finalmente la necesidad de avanzar hacia modelos turísticos que incorporen la igualdad de género, la interculturalidad y la sostenibilidad, reconociendo a las mujeres indígenas tanto por su rol como portadoras y transmisoras de patrimonio como por su participación en la generación de oportunidades económicas y en las decisiones sobre el desarrollo de sus territorios.