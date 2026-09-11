Máximo Pavez por falta de actividad oficial el 11-S: “Nuestro deber es mirar los próximos 50 años”

Parte importante de la pauta del día está concentrada en la conmemoración del 11 de septiembre y los 53 años desde el Golpe de Estado de 1973. Sin embargo, y como derivado, desde la oposición se instaló la crítica a la administración de José Antonio Kast por romper con la tradición desde el retorno a la democracia de sostener una actividad institucional por la fecha.

De hecho, la agenda del Presidente Kast lo llevó por el día a la Región de Los Ríos, principalmente centrada en actividades económicas y la locales.

Desde Santiago, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó las críticas a la decisión del Ejecutivo. “Todos sabemos que el 11 de septiembre es una fecha que concita la atención de los medios de comunicación, de los actores políticos y de la ciudadanía en general. Es una fecha que en cada hogar de nuestro país se vive con distintas sensibilidades, distintas formas de memoria y conmemoración”, comentó en un principio, a lo que sumó a renglón seguido que el foco del Ejecutivo no está en la historia.

“El Gobierno enfrenta esta fecha con profundo respeto, pero con una convicción muy clara: nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años pasados“, complementó. Asimismo, aseguró que la decisión de no realizar una ceremonia responde a que el Ejecutivo optó por convertir la jornada en un día de trabajo y los distintos ministerios abocados a sus carteras, junto con reiterar “nuestro compromiso con las urgencias de Chile y con una mirada hacia el futuro”.

En la misma línea negó que la misa convocada en el Palacio de La Moneda fuera una reflexión por la fecha, y evitó polemizar con las palabras del expresidente Gabriel Boric, quien desde un acto de conmemoración desde el Cementerio General afirmó que “no necesitamos ceremonias oficiales para recordar la historia“,

“Yo mismo he señalado muchas veces que el Gobierno no comenta las opiniones contingentes de los expresidentes de la República“, respondió escuetamente al ser consultado.