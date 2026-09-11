Joan Manuel Serrat recibe el Premio Salvador Allende en Roma

Isabel Allende Bussi calificó la distinción al cantautor catalán como “un extraordinario reconocimiento. También señaló que “si hay alguien que se ha destacado en la vida por la lucha de sus principios, de los derechos humanos y la dignidad, es Joan Manuel Serrat”. En Barcelona, Valencia, Leganés, Berlín, Bruselas, Alfortville y Pessac se llevaron a cabo también homenajes conmemorativos al quiere democrático en Chile.

A 53 años del bombardeo a La Moneda y del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, la figura de Salvador Allende vuelve a convocar actos de memoria en el mundo. Uno de los hechos más relevantes de la jornada será la entrega, en Roma, Italia, del Premio Salvador Allende al cantautor y poeta catalán Joan Manuel Serrat, distinción otorgada por el 41° Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste con el reconocimiento oficial de la Fundación Salvador Allende.

El Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste, fundado en 1985 y uno de los certámenes europeos más antiguos dedicados al cine iberoamericano, entregará el Premio Salvador Allende a Joan Manuel Serrat. La ceremonia se realizará este viernes 11 de septiembre en la Sala Igea del Palazzo Mattei di Paganica, en colaboración con la Fundación Treccani Cultura.

El galardón, instituido en 2003 para honrar los valores de la cultura, el arte, la política y la ciencia, distingue a quienes se han destacado por su compromiso con la democracia, la libertad y la memoria de los pueblos latinoamericanos, así como a quienes en Europa se conmovieron con el ejemplo de Allende y trabajaron para que Chile recuperara la democracia. Desde 2023 cuenta con el reconocimiento oficial de la Fundación Salvador Allende. Entre quienes lo han recibido anteriormente figuran los cineastas Constantin Costa-Gavras (2024), Miguel Littín, Carmen Castillo y Patricio Guzmán, además de personalidades como Vera Vigevani, Fernando Quevedo y Roberto Savio.

La noticia fue recibida con especial emoción por la familia del exmandatario. Isabel Allende Bussi, ex Presidenta de la Cámara de Diputados y del Senado e hija de Salvador Allende, expresó su alegría porque este año se haya resuelto entregar el premio a Joan Manuel Serrat

“Creo que es un merecido y extraordinario reconocimiento, porque si hay alguien que se ha destacado en la vida por la lucha de sus principios, de los derechos humanos y la dignidad, es Joan Manuel Serrat con todo su talento, cómo sabe llegar a la gente transmitiendo su mensaje y la consecuencia a lo largo de toda su vida.”, concluyó.

Isabel Allende recordó además la histórica cercanía de Serrat con su familia, que se remonta al recital “Con Allende Siempre”, realizado en el Estadio Nacional en 1998 con motivo de los 25 años del Golpe, y a los encuentros posteriores del cantautor con su madre, Hortensia Bussi.

Además, un grupo de ex directores del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar —Eugenio Llona Mouat, Ignacio Aliaga Riquelme, Sergio Trabuco Ponce y Edgar Doll— también saludaron públicamente la distinción, calificando a Serrat como “hermano de luchas y utopías” y subrayando lo significativo que resulta, para Chile, que un premio con el nombre de Allende sea recibido por una figura “a la que el pueblo chileno admira, quiere y agradece”.