Eco Mapu Coffee: cafetería de Villarrica es elegida como la mejor de Sudamérica en ranking 2026

Desde Villarrica, en la Región de La Araucanía, Eco Mapu Coffee alcanzó el primer lugar del ranking “The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026”, convirtiéndose en la primera cafetería chilena en liderar esta clasificación.

El reconocimiento representa un hito para el café de especialidad nacional: el establecimiento se posicionó por delante de locales de países como Colombia, Brasil y Perú.

La evaluación contó con la participación de más de 300 jueces expertos, quienes visitaron cerca de 4.200 cafeterías de Sudamérica. Entre los criterios considerados estuvieron la calidad del café, la experiencia del barista, el servicio, la sostenibilidad y la innovación.

Una propuesta que lleva la identidad del sur a la taza

Encabezada por su fundador, Cristián Cariman, Eco Mapu Coffee busca conectar el café de especialidad con los sabores del sur de Chile. Para ello, incorpora ingredientes como el maqui y la murtilla en sus preparaciones.

“Es un logro que emociona tras 11 años de pasión y perseverancia”, expresó Cariman al destacar el trabajo que ha permitido posicionar su propuesta desde esta zona del país.

El fundador también resaltó la relación con los caficultores, la trazabilidad del producto y las preparaciones de autor desarrolladas por el equipo, elementos que forman parte de la identidad del establecimiento.

A ello se suma el arte latte, disciplina en la que Cariman se ha destacado como campeón latinoamericano. En las tazas del local, esta técnica da forma a diseños inspirados en la flora y fauna chilena.

Los locales nacionales que figuran entre los mejores del continente

La presencia chilena en el ranking se extendió a distintas regiones. Además de Eco Mapu Coffee, otros 12 establecimientos integraron la selección de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica de esta edición:

Eco Mapu Coffee , Villarrica.

Wake Up Coffee Lab , Punta Arenas.

Primates Tostadores , Talca.

Holaste! Specialty Coffe , Puerto Natales.

Café Micelio , Puerto Varas.

Diblú Cafetería de especialidad , Temuco.

Selva Brew , Valdivia.

ARTEMISA Coffee & Cocktail Bar , Las Condes.

Terra Speciality Coffee , Valdivia.

Café Calderón , Providencia.

La Grenier Cafetería , Viña del Mar.

La Raza Coffee , Chillán.

Café Bauda , Castro.