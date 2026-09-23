Del pulpo al olivo al yakimeshi: AKÚN renueva su carta y explora nuevos sabores de la cocina nikkei

La cocina nikkei surge del encuentro entre las tradiciones gastronómicas de Perú y Japón, combinando ingredientes, sabores y técnicas de ambas culturas. Su diversidad se extiende más allá de los rolls e incluye causas, tiraditos y preparaciones al wok, que dan cuenta de las distintas expresiones de este cruce culinario.

En este contexto, AKÚN Bar & Lounge, ubicado en el hall principal de Hotel Santiago Marriott, renovó su carta con una propuesta que amplía su oferta de cocina nikkei. Dumplings, causas, tiraditos, sashimis y preparaciones al wok forman parte de una actualización que explora distintas expresiones del encuentro entre las gastronomías peruana y japonesa.

La nueva selección pone énfasis en las texturas, los contrastes de sabores y las técnicas de elaboración, además de incorporar formatos para compartir. Así, el espacio busca ofrecer un recorrido que permita conocer este cruce culinario a través de preparaciones que van más allá de los rolls.

Del pulpo al olivo al arroz al wok

Entre las incorporaciones destaca el trío de causas, que reúne versiones con camarón acevichado, pulpo al olivo y ostiones. También se suma el tiradito de pulpo al olivo, acompañado de salsa de olivo, ají amarillo, palta y tomate tatemados y chalaquita.

Los pescados y mariscos tienen presencia en la Jalea de la Costa Verde, una combinación de productos tempurizados que se sirve con emulsión picante y salsa criolla. Otra de las novedades es el yakimeshi, un arroz preparado a fuego fuerte con ostiones, pulpo y camarones, acompañado de un omelette de inspiración japonesa.

La carta también incorpora un nigiri con tartar de res ahumado, que combina el formato clásico de esta preparación con carne picada a cuchillo y notas ahumadas.

Elaboración a mano y sabores que permanecen

La renovación incluye gyozas de cerdo y shumai de camarones, cuyo armado se realiza a mano en la cocina de AKÚN. Estas preparaciones forman parte del trabajo artesanal que acompaña la propuesta.

Junto con las novedades, se mantienen el Maki Tropical y el Maki Anticuchero, dos de los favoritos de los comensales y parte de la identidad del lugar.

“Buscamos que la nueva carta permita entender la cocina nikkei desde distintos lugares y no solamente desde los rolls. Hay técnicas, sabores y preparaciones que vienen de ambas culturas y que nos permiten jugar mucho más con las texturas y con la forma de compartir alrededor de la mesa. La idea es que cada persona pueda recorrer la propuesta, probar distintos platos y descubrir esos cruces en una experiencia más dinámica”, explica Sergio Ahumada, chef ejecutivo de Hotel Santiago Marriott.

Con esta actualización, AKÚN reúne preparaciones frías y calientes, elaboraciones al wok y alternativas para compartir, manteniendo algunos de sus platos más conocidos e incorporando nuevas combinaciones de ingredientes y técnicas.