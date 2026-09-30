Promociones para celebrar el Día Internacional del Café

Desde la primera taza de la mañana hasta una conversación, una pausa, un encuentro o un trayecto, el café acompaña distintos momentos y ocasiones a lo largo del día. En el marco del Día Internacional del Café, que se celebra cada 1 de octubre, Pronto Copec celebra la ocasión con promociones y activaciones especiales.

Además, incorporó la marca Juan Valdez a la red de tiendas, destacando por su café 100% colombiano, elaborado a partir de granos seleccionados bajo estrictos estándares de calidad y respaldado por una larga tradición cafetera. Su propuesta pone en valor el trabajo de las familias caficultoras de Colombia y ofrece distintas preparaciones que buscan transmitir el origen, calidad y tradición que caracterizan a la marca.

La celebración comenzará antes del 1 de octubre. Entre el lunes 28 y el miércoles 30 de septiembre, de 6:00 a 11:59 horas, los clientes podrán agrandar su café sin costo adicional, pasando de tamaño S a M o de M a L, en todas las tiendas Pronto Copec del país.

Y el jueves 1 de octubre, Día Internacional del Café, los clientes que sean parte del programa Full Copec podrán acceder a una promoción de dos cafés tamaño S por $3.000 en tiendas Pronto Copec, dictando su RUT o pagando a través de la app. En tanto, en las tiendas Juan Valdez Stand Alone, ubicadas fuera de estaciones de servicio, podrán acceder a dos cafés tamaño mediano por $3.000.

Además, la jornada contará con activaciones especiales en tiendas Pronto Copec seleccionadas, donde se entregarán cientos de cafés gratis por local.