Restaurantes buscan reducir costos del delivery y recuperar margen con canales propios de venta

La venta a través de canales digitales se ha convertido en una vía relevante para que los restaurantes capten y mantengan clientes en Chile. Sin embargo, las comisiones de las plataformas de delivery y otros costos de intermediación pueden reducir el margen de cada pedido. Ante este escenario, los negocios gastronómicos están explorando modelos que les permitan gestionar sus ventas y despachos con mayor autonomía.

Esta búsqueda ocurre en un contexto de consolidación del comercio electrónico. Según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las ventas online alcanzaron cerca de US$10 mil millones durante el último año, con un crecimiento de 9% y una penetración de 12,6% del comercio total.

Para el sector gastronómico, la expansión de estos canales plantea un desafío: aprovechar su alcance sin que los costos asociados comprometan la rentabilidad de las operaciones.

Canales propios para gestionar los pedidos

Entre las alternativas que han surgido se encuentran soluciones tecnológicas orientadas a integrar la gestión de pedidos, las ventas y el despacho. El objetivo es que los restaurantes puedan acceder a herramientas digitales y tener mayor control sobre sus costos, sin depender exclusivamente de intermediarios.

Una de estas propuestas es Flama Hub, que desarrolló una alternativa de food delivery sin costo por pedido, integrada a su denominado Ecosistema 360. El modelo combina consultoría especializada, software de gestión y datos con un servicio propio de despacho.

“Los restaurantes no necesitan otra App, necesitan entender cómo funciona todo el ecosistema de delivery. Por eso creamos el Ecosistema 360: unimos consultoría, software y un canal de entrega propio sin comisiones”, señala Ignacio Pizarro, cofundador de Flama Hub.

El desafío de rentabilizar la venta digital

La empresa tiene presencia en más de 200 restaurantes a nivel nacional y busca ampliar su operación desde Santiago hacia el resto del país. Este año, además, fue reconocida por Corfo a través del programa Semilla Expande.

“Cuando la consultora, el software y la entrega funcionan como una sola narrativa, el restaurante deja de pelear solo contra las comisiones y empieza a operar con una estrategia real detrás”, agrega Pizarro.

Más allá de incorporar nuevas plataformas, el crecimiento de la venta digital exige que los restaurantes conozcan el costo efectivo de cada pedido y el margen que obtienen por él. Contar con esa información es parte del desafío de evaluar qué canales y modelos de despacho permiten sostener sus operaciones online.