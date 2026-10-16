El pan, un imprescindible de la mesa chilena a toda hora

En Chile, el pan es mucho más que un acompañamiento para las comidas. Está presente en el desayuno, en los almuerzos, en las cenas y, especialmente, en la once, ese momento que reúne a las familias alrededor de la mesa con marraquetas, hallullas, palta, jamón, queso o tomate. Su presencia cotidiana lo ha convertido en uno de los alimentos más característicos de la cultura gastronómica nacional, una costumbre que también comienza a adaptarse a nuevas formas de compra y consumo.

Hoy, incluso la tarea de reponer el pan puede resolverse desde el celular. En el marco del Día del Pan, los datos de Rappi Turbo muestran cómo uno de los productos más tradicionales de la mesa chilena se incorpora a la dinámica del comercio digital: a través de su servicio de entregas en minutos, se venden cerca de 570 unidades diarias, equivalentes a más de 210 mil panes al año.

En promedio, más de 12 mil pedidos mensuales incluyen pan en este servicio. La cifra refleja cómo el delivery se integra a las rutinas de los hogares, ya sea para completar una compra, resolver una comida improvisada o evitar salir de casa cuando falta uno de los ingredientes esenciales para la once.

Porque pedir pan no suele ser una compra aislada. En los pedidos que lo incluyen aparecen también otros clásicos de la mesa chilena, como palta, bebida, jamón de pierna y tomate. Una combinación que da cuenta de cómo la conveniencia del servicio puede ayudar a resolver una comida cotidiana, sin perder de vista las costumbres que forman parte de la identidad gastronómica del país.

“Vemos cómo crece la venta de pan en minutos para facilitar que esos momentos cotidianos sigan ocurriendo, con la hallulla, la marraqueta y toda la tradición que les gusta tener en la mesa, justo cuando lo necesitan”, explica Valentina Gallardo, Country Head de Turbo en Rappi Chile.

La once también se adapta al ritmo de los hogares

Los horarios de compra confirman que el pan sigue estrechamente ligado a las rutinas diarias. En Rappi Turbo, el 60% del volumen de pan se concentra entre las 16:00 y las 23:00 horas, una franja que coincide con el regreso a casa, las compras de última hora y la preparación de la once. Durante las mañanas de sábado y domingo, en tanto, los pedidos superan en más de dos veces el promedio habitual.

La distribución de la demanda muestra que, aunque cambie la manera de acceder al producto, sus ocasiones de consumo siguen vinculadas a momentos reconocibles de la vida cotidiana. La tecnología se suma así a una costumbre profundamente arraigada: preparar la mesa para compartir, ahora con la posibilidad de recibir en pocos minutos aquello que hace falta.

La conveniencia también se refleja en compras de mayor volumen. El pedido de pan más grande registrado por la plataforma alcanzó los $44.100 e incluyó 14 paquetes de pan de molde, el 14 de agosto de 2026. Además, los pedidos que contienen pan tienen un ticket promedio 47% superior al promedio general.

Este último dato sugiere que el pan suele formar parte de compras más completas, en las que los usuarios aprovechan el servicio para reunir varios productos en una sola entrega. Así, entre la marraqueta de la mañana y el pan de molde para la semana, un alimento tradicional encuentra nuevas formas de llegar a la mesa chilena, combinando una costumbre de siempre con la inmediatez de los hábitos actuales.