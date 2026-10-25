Día Mundial de la Pasta: Chile está entre los 10 países que más la consumen

La pasta tiene un lugar habitual en la mesa de los hogares chilenos. Con un consumo cercano a los 9,6 kilos por persona al año, el país ocupa el sexto lugar del ranking mundial, de acuerdo con los datos de la Organización Internacional de la Pasta (IPO). Cada 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta invita a poner en perspectiva la presencia de este alimento en la gastronomía y a explorar nuevas formas de prepararlo.

La fecha se estableció en 1995, durante el primer Congreso Mundial de la Pasta realizado en Roma, con el objetivo de destacar el valor nutricional, cultural y gastronómico de este producto. En Chile, su versatilidad y rendimiento han contribuido a convertirlo en un ingrediente habitual, tanto en preparaciones caseras como en la oferta de restaurantes.

Por qué Chile destaca en su consumo

Según los antecedentes entregados por la Organización Internacional de la Pasta, Chile se encuentra entre los diez mayores consumidores de este alimento a nivel mundial y ocupa el tercer lugar en Latinoamérica. El promedio nacional alcanza cerca de 9,6 kilos por persona al año.

El ranking sitúa al país en el sexto lugar global, detrás de Italia, Túnez, Venezuela, Grecia y Alemania. Además, los datos indican que el consumo de pasta en Chile aumentó un 16% durante el último año.

Su presencia en la alimentación cotidiana se relaciona con la posibilidad de combinarla con distintos ingredientes, salsas y proteínas, lo que permite preparar platos diversos a partir de una misma base. Desde recetas tradicionales hasta versiones con productos locales, la pasta también ofrece espacio para experimentar en la cocina.

Dos recetas para celebrar el Día Mundial de la Pasta

Entre las alternativas para conmemorar la fecha están las preparaciones que incorporan ingredientes distintos a los habituales. Dos propuestas combinan técnicas de la cocina italiana con productos y sabores que permiten variar las recetas tradicionales: una pasta cremosa con notas ahumadas y una preparación marina con almejas, camarones y cítricos.

Rigatoni con salsa de tomate y notas ahumadas

Esta preparación, inspirada en la clásica pasta al vodka, utiliza rigatoni o paccheri, panceta ahumada, tomate triturado, crema de leche y queso parmesano. La receta incorpora además dos tipos de pisco para aportar perfiles aromáticos diferentes.

Ingredientes para cuatro personas:

400 gramos de rigatoni o paccheri.

150 gramos de guanciale o panceta ahumada en cubos.

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

2 dientes de ajo picados y 1 chalota.

Media cucharadita de hojuelas de ají seco.

60 ml de pisco ahumado y 30 ml de pisco de uva Moscatel.

300 gramos de tomate triturado.

120 ml de crema de leche fresca.

80 gramos de queso Parmigiano Reggiano rallado.

2 cucharadas de mantequilla sin sal, albahaca fresca, sal y pimienta.

Preparación:

Primero, dora la panceta en una sartén con aceite de oliva. Agrega el ajo, la chalota y el ají seco, y cocina hasta que la cebolla esté transparente.

Incorpora los piscos y deja reducir durante unos dos minutos para evaporar el alcohol. Luego, añade el tomate triturado, condimenta y cocina a fuego lento durante ocho minutos. Agrega la crema y mezcla hasta integrar.

Cocina la pasta al dente y reserva una taza del agua de cocción. Pasa los rigatoni a la sartén, incorpora la mantequilla fría y el queso rallado, y añade un poco del agua reservada. Mezcla a fuego fuerte durante dos minutos para emulsionar la salsa. Sirve caliente con albahaca fresca y queso adicional.

Linguine con almejas, camarones y cítricos

La segunda receta combina pasta larga con mariscos, ajo, ají y limón. En esta propuesta, el pisco se incorpora a la cocción para aportar aromas frutales.

Ingredientes para cuatro personas:

400 gramos de linguine o spaghetti.

500 gramos de almejas frescas, lavadas y con sus conchas.

250 gramos de colas de camarón limpias.

4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

3 dientes de ajo laminados y medio ají cacho de cabra picado.

75 ml de pisco de uva Moscatel.

Ralladura y jugo de un limón sutil.

2 cucharadas de mantequilla fría.

Perejil fresco picado, sal y pimienta.

Preparación:

Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia y agrega el ajo y el ají, procurando que no se doren. Sube el fuego, incorpora las almejas y los camarones, y vierte el pisco.

Tapa la sartén durante tres minutos, hasta que las almejas se abran. Desecha las que permanezcan cerradas y reduce el fuego.

Añade la pasta cocida al dente, el jugo y la ralladura de limón, la mantequilla y medio cucharón del agua de cocción. Mezcla a fuego fuerte hasta obtener una salsa brillante que cubra los fideos. Termina con perejil fresco y un hilo de aceite de oliva.

Una fecha para explorar nuevas preparaciones

El Día Mundial de la Pasta pone en valor un alimento presente en distintas cocinas y culturas. En Chile, las cifras de consumo reflejan su lugar en la alimentación cotidiana, mientras que la variedad de formatos e ingredientes permite adaptar las recetas a diferentes gustos.

Desde preparaciones con tomate y queso hasta alternativas con mariscos y cítricos, la fecha ofrece una oportunidad para revisitar recetas conocidas y experimentar con nuevas combinaciones en la cocina.