La Predilecta: la fuente de soda que revive los sabores chilenos en una casona de Ñuñoa

Hay lugares que no necesitan reinventar la cocina chilena para resultar atractivos. La Predilecta, una nueva fuente de soda instalada en Ñuñoa, apuesta justamente por recuperar preparaciones conocidas, porciones generosas y esa forma sencilla de comer que durante décadas convirtió a las fuentes de soda en puntos de encuentro de Santiago.

El local funciona en Los Tres Antonios 397, en una casona diseñada en la década de 1930 por Luciano Kulczewski, uno de los arquitectos más reconocidos de Chile. Esa arquitectura le entrega una identidad poco habitual para este tipo de restaurantes: en vez del clásico salón rápido de paso, hay distintos ambientes, mesas interiores con grandes lamparas y ventanas, y también terraza, conformando un espacio más cercano a una casa de barrio que a un restaurante de cadena.

Una carta sin demasiadas vueltas

La idea detrás de La Predilecta es simple y efectiva: volver al concepto tradicional de fuente de soda sin transformarlo en una versión gourmet. Por eso, buena parte de la carta está construida sobre preparaciones tradicionales.

El desayuno puede ser de huevos revueltos, tostadas, sopaipillas con chancho piedra, y bebestibles más allá del té o café, como chocolate caliente y leche con plátano. También hay completos, churrascos y lomitos, pero también Barros Luco, Barros Jarpa y arrollado.

Para el almuerzo aparecen alternativas como crudo o tártaro, punta picana, chuleta de cerdo, prieta y longaniza, mientras que preparaciones como el mote con huesillos o el arroz con leche refuerzan ese recorrido por sabores profundamente asociados a la cocina popular chilena.

Los precios también intentan conservar parte del espíritu de las antiguas fuentes de soda. Los completos se mueven en torno a los $3.000 y $3.500, mientras los churrascos, lomitos y hamburguesas se sitúan mayoritariamente alrededor de los $8.000, según la carta reportada tras su apertura. La propuesta funciona prácticamente durante toda la jornada, desde las 9 de la mañana hasta las 23:00 horas.

Una fuente de soda para quedarse

Quizás el rasgo más interesante de La Predilecta sea que recupera algo que va más allá del menú. La fuente de soda chilena fue tradicionalmente un lugar donde se podía entrar casi a cualquier hora: para desayunar, almorzar, tomar once, comerse un completo o simplemente encontrarse con alguien.

La casona ayuda a recuperar esa dimensión. Su arquitectura, los espacios interiores y la terraza permiten construir una atmósfera familiar y de barrio que se aleja de la lógica del consumo rápido. Incluso existe la intención de incorporar juegos chilenos y habilitar un espacio para seguir partidos del campeonato nacional y de La Roja, reforzando esa idea de lugar de encuentro.

Una propuesta sencilla, pero que conecta con una tendencia cada vez más visible: recuperar sabores cotidianos y espacios tradicionales de la ciudad, no desde la nostalgia pura, sino adaptándolos a una nueva generación que vuelve a encontrar valor en aquello que siempre estuvo ahí.