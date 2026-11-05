The 50 Best Restaurants 2026: Latinoamérica consolida su presencia y Asia gana terreno

La gastronomía latinoamericana volvió a ocupar un lugar destacado en la clasificación de The 50 Best Restaurants 2026, anunciada este 4 de noviembre en Lima, Perú. Un total de 11 restaurantes de siete países de la región ingresaron al listado de los 50 mejores del mundo, con México, Perú, Brasil y Chile entre los protagonistas. La ceremonia también confirmó la creciente presencia de Asia en la alta cocina internacional, con establecimientos de Bangkok, Hong Kong, Singapur y Seúl entre los primeros lugares.

El primer puesto quedó en manos de Asador Etxebarri, ubicado en Atxondo, España, bajo la dirección del chef Víctor Arguinzoniz, reconocido por su trabajo con el fuego de leña y la cocina vasca. Lo siguieron Gaggan, de Bangkok, en el segundo lugar, y Alchemist, de Copenhague, en el tercero. El restaurante español sucedió a Maido, de Lima, ganador de 2025, que pasó a integrar el grupo Best of the Best, reservado a quienes han encabezado el ranking y que ya no participan en las siguientes votaciones.

Latinoamérica: México gana y país anfitrión concentra la mayor presencia

El mejor resultado latinoamericano correspondió a Quintonil, de Ciudad de México, que obtuvo el cuarto puesto mundial y fue distinguido como el mejor restaurante de América Latina. Encabezado por el chef Jorge Vallejo, el establecimiento desarrolla una propuesta basada en la biodiversidad mexicana, los productos de temporada y una interpretación contemporánea de la cocina local.

Perú fue el país latinoamericano con más restaurantes clasificados, con tres establecimientos de Lima: Kjolle, en el séptimo puesto; Mérito, en el decimotercero; y Mayta, en el cuadragésimo quinto. Los resultados reforzaron la posición de la capital peruana como uno de los principales centros gastronómicos de la región, que además fue sede de la ceremonia internacional.

Brasil obtuvo dos lugares. Tuju, de São Paulo, debutó en el puesto 16 y recibió dos reconocimientos: Highest New Entry Award, por ser la nueva incorporación mejor posicionada, y Art of Hospitality Award, por su propuesta de hospitalidad. Por su parte, Lasai, de Río de Janeiro, alcanzó el puesto 25.

Chile mantuvo su presencia internacional con Boragó, de Santiago, en el lugar 22. El restaurante dirigido por Rodolfo Guzmán continuó como el único representante chileno entre los 50 mejores, con una propuesta reconocida por la utilización y exploración de la biodiversidad local.

La clasificación también incluyó a Celele, de Cartagena de Indias, Colombia, en el puesto 31; Nuema, de Quito, Ecuador, que debutó en el lugar 37; Don Julio, de Buenos Aires, Argentina, en el 44; y El Chato, de Bogotá, Colombia, que regresó a la lista en el puesto 46.

Los resultados reflejan una presencia latinoamericana distribuida entre nueve ciudades, con propuestas que incorporan productos autóctonos, tradiciones culinarias e investigación gastronómica.

Asia gana terreno y disputa el liderazgo gastronómico

Uno de los resultados más significativos de la edición 2026 fue el peso de Asia en los primeros lugares. Ocho restaurantes asiáticos se ubicaron entre los 20 mejores del mundo, una presencia equivalente al 40% de ese tramo del ranking, con Bangkok y Hong Kong como sus principales centros gastronómicos.

Tailandia sobresalió con cuatro restaurantes de Bangkok entre los primeros 20: Gaggan (2), Sorn (12), Sühring (14) y Nusara (18). A ellos se sumaron Wing (5) y The Chairman (6), ambos de Hong Kong; Odette (15), de Singapur; y Mingles (17), de Seúl.

La presencia asiática también se extendió a las nuevas incorporaciones. Meet the Bund, de Shanghái, ingresó directamente al puesto 21; Masque, de Mumbai, al 26; Ru Yuan, de Hangzhou, al 36; Onjium, de Seúl, al 41; y Naar, de Kasauli, India, al 49.

En total, Asia reunió 15 establecimientos entre los 50 mejores del mundo, considerando a los restaurantes ubicados geográficamente en ese continente. Además, cinco de las once nuevas entradas al ranking correspondieron a establecimientos asiáticos, lo que representa cerca del 45% de las incorporaciones.

Estos resultados muestran que Asia no solo compite por los primeros lugares, sino que amplía su representación mediante restaurantes de China, India y Corea del Sur. La diversidad de sus propuestas, desde la reinterpretación de cocinas tradicionales hasta la experimentación contemporánea, se refleja en una clasificación históricamente vinculada a los grandes centros gastronómicos europeos.

La expansión también se manifestó en los premios especiales. Gaggan fue reconocido como el mejor restaurante de Asia; la sommelier Lesley Liu, de Odette, recibió el premio mundial de su especialidad; y Naar obtuvo el reconocimiento a la sostenibilidad por su trabajo con ingredientes de la región del Himalaya y técnicas ancestrales de conservación.

Europa conserva el primer lugar, pero el mapa gastronómico se diversifica

Aunque Europa mantuvo el liderazgo con Asador Etxebarri y Alchemist entre los tres primeros, los resultados de 2026 muestran una distribución geográfica más amplia de los restaurantes destacados.

La clasificación incluyó establecimientos de 28 territorios distribuidos en seis continentes, con once debutantes y cinco reingresos. Entre los nuevos participantes figuraron Tuju, de Brasil; Nuema, de Ecuador; y cinco restaurantes de Asia.

América Latina registró una presencia relevante, con once representantes, entre ellos dos ubicados entre los diez primeros. Asia, por su parte, concentró ocho restaurantes entre los veinte mejores, incluidos tres dentro de los seis primeros lugares.

La edición también dejó una señal sobre la continuidad del posicionamiento latinoamericano: Central, de Lima, encabezó el ranking en 2023 y Maido lo hizo en 2025. Ambos ingresaron al grupo Best of the Best y ya no participan en la clasificación anual. Por ello, su ausencia en el listado de 2026 no significa una pérdida de reconocimiento, sino que responde a las reglas del certamen.

La clasificación, elaborada a partir de los votos de más de 1.100 especialistas internacionales, vuelve así a situar a América Latina entre los principales referentes de la gastronomía mundial, mientras Asia amplía su presencia y disputa posiciones de liderazgo con Europa.

Los 11 restaurantes latinoamericanos del ranking 2026