The Bistro renueva su menú ejecutivo con sabores del mar y preparaciones de temporada

Una entrada, un fondo y un postre componen la estructura tradicional de un almuerzo ejecutivo. Sin embargo, detrás de esta fórmula, The Bistro busca incorporar nuevas combinaciones y técnicas culinarias que amplíen la experiencia gastronómica del mediodía. Ubicado en el séptimo piso de Courtyard by Marriott Santiago Las Condes, el restaurante apuesta por una carta que combina preparaciones tradicionales, productos del mar e ingredientes de temporada.

La propuesta, liderada por Gabriel Trejo, Chef Ejecutivo del hotel, contempla una renovación cada dos semanas de sus nueve preparaciones. El objetivo es ofrecer alternativas variadas que integren distintas influencias gastronómicas, sin perder la conexión con los sabores reconocibles de la cocina chilena.

Productos del mar y preparaciones tradicionales reinventadas

Disponible entre el 3 y el 13 de noviembre, la nueva edición del menú contempla tres entradas, tres fondos y tres postres.

Dentro de las entradas figuran un carpaccio de pulpo con emulsión de palta, salsa de olivas y alcaparras fritas; un canasto de gravlax de salmón con caviar de limón y miel; y una trilogía de ceviches.

En los platos principales, la carta incorpora canelones de chupe de jaiba acompañados de salsa velouté y huacatay. A ellos se suman una suprema de pollo rellena de espinacas al ajillo y una pasta fresca al huevo rellena de espinaca, queso crema y nueces.

La oferta dulce incluye torta de yogur y frambuesa, fruta de estación y peras al Cabernet Sauvignon con turrón de vino.

“Me interesa trabajar con sabores que conocemos y que son parte de nuestra cocina, pero también explorar otras formas de presentarlos. Un chupe de jaiba, por ejemplo, puede transformarse en una preparación diferente sin perder su identidad. El desafío es llevar ese mismo trabajo al menú ejecutivo, donde los tiempos son más acotados, pero la dedicación detrás de cada plato debe mantenerse”, explica Gabriel Trejo, Chef Ejecutivo de Courtyard by Marriott Santiago Las Condes.

Creatividad y planificación detrás del menú ejecutivo

La actualización periódica de la carta implica un trabajo constante para el equipo de cocina, desde la selección de ingredientes hasta la búsqueda de nuevas combinaciones y la adaptación de las recetas a los tiempos de un almuerzo de trabajo. El desafío está en mantener la calidad, la técnica y el cuidado de cada preparación, incluso dentro de un servicio pensado para una pausa acotada.

En un entorno marcado por la actividad de oficinas y reuniones, The Bistro busca incorporar una alternativa gastronómica que combine practicidad y elaboración culinaria. A través de una carta que cambia quincenalmente, el restaurante mantiene una oferta dinámica, con protagonismo de los productos de temporada y la propuesta de su chef ejecutivo.