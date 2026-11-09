DonDoh: un fuego que enciende los sabores de Asia

Una Entraña ($31.000) servida con mantequilla de yuzu kosho —condimento japonés cítrico y picante— y cebollín; un Pulpo con Miso ($27.000), condimentado con mirin y furikake de vegetales; o unos Hongos al Grill con Shoyu ($15.000), acompañados de panko ahumado y curry de puerro, son parte de los sabores que ofrece DonDoh. Una cocina donde las brasas aportan aromas, texturas y profundidad a preparaciones que combinan la tradición japonesa con influencias de otras gastronomías.

La experiencia transcurre en un espacio acogedor, de iluminación, colores y texturas cálidas, con una parrilla a la vista que permite observar parte del trabajo de cocina. Allí, el chef salvadoreño Hazar Hernández, de 32 años, apuesta por el equilibrio entre producto, técnica y sabor, con especial preocupación por la sustentabilidad y trazabilidad de los ingredientes.

“Lo que buscamos transmitir es una cocina con carácter, profundidad y personalidad. No se trata solamente de cocinar bien un producto, sino de entender cómo cada elemento aporta al resultado final”, explica Hernández.

Inspirada en la tradición japonesa, la robata —parrilla japonesa— permite cocinar carnes, pescados, mariscos y vegetales mediante el control de las temperaturas y distintos grados de ahumado. Entre las preparaciones vegetales destaca el Brócoli a la Brasa ($15.000), acompañado de crema de pimientos asados, salsa yuzu y maíz crocante. ¡Una verdadera delicia! La carta incorpora además el Kuro Taco ($15.000), elaborado con chuleta de cerdo vetada a la robata, cilantro y mayonesa picante, y el Salmón Tiradito ($15.000), con palta, salsa yuzu-ponzu y cebolla crocante.

DonDoh nació en Lima, Perú, en 2016, y entre sus fundadores estuvo el recordado chef nikkei Ciro Watanabe. Su nombre hace referencia a una onomatopeya vinculada al despertar del dios del fuego, concepto que refleja la identidad del restaurante, cuya propuesta llegó a Santiago en 2021.

A la carta habitual se suman Los Especiales, cinco preparaciones que cambian cada tres meses y permiten explorar nuevas combinaciones. “En gastronomía, no basta con tener una buena idea; el verdadero desafío está en sostener la calidad, ser constantes y conseguir que el cliente quiera volver”, afirma el chef.

La experiencia se extiende a la barra, con una coctelería de autor donde destaca el Do the Do ($10.000), preparado con gin Tanqueray, Campari, toronja, maracuyá, miel de jengibre y tónica. La oferta incluye también sakes, cervezas japonesas y mocktails.

En los postres aparece el Yama Cacao ($9.000), cuya receta, según cuenta el propio Hazar Hernández, requirió más de 50 pruebas antes de alcanzar el resultado buscado. ¡Y vaya que esas pruebas valieron la pena! Su cremoso de chocolate al 62 %, sorbete de cítricos y sal ahumada dan como resultado un postre de textura suave en boca.

El restaurante también ofrece brunch los domingos, entre las 12:30 y las 17:00 horas, jornada dedicada exclusivamente a este formato.

Con una carta que evoluciona sin abandonar sus raíces, DonDoh mantiene una propuesta reconocible dentro de la escena gastronómica santiaguina, explorando las múltiples posibilidades que el fuego puede ofrecer a su cocina.