Las altas temperaturas suelen traer consigo las ganas de compartir al aire libre, disfrutar de una terraza y buscar preparaciones refrescantes. En ese escenario, los mocktails —bebidas inspiradas en la coctelería tradicional, pero sin alcohol— se posicionan como una alternativa para quienes buscan disfrutar de nuevos sabores y aromas sin recurrir a destilados ni licores.

Aunque durante años las opciones sin alcohol en bares y restaurantes se limitaron principalmente a jugos, bebidas gaseosas o agua, el desarrollo de la mixología ha ampliado la oferta con preparaciones que incorporan técnicas, ingredientes y presentaciones propias de la coctelería profesional.

Su crecimiento responde también a un cambio en los hábitos de consumo. La búsqueda de bienestar, la moderación y el interés por nuevas experiencias gastronómicas han impulsado una categoría que ya no está destinada exclusivamente a quienes no beben alcohol, sino también a quienes prefieren alternar su consumo o prescindir de él en determinadas ocasiones.

En Chile, esta tendencia ha comenzado a instalarse tanto en emprendimientos especializados como en bares, restaurantes y productos listos para servir que llegan a los supermercados.

Una tendencia que crece en el mundo

La expansión de la coctelería sin alcohol forma parte de un fenómeno más amplio que está transformando la industria de las bebidas a nivel internacional.

Según la consultora especializada IWSR, el volumen mundial de productos que replican bebidas alcohólicas en versiones sin alcohol —entre ellos cervezas, vinos, destilados y preparaciones listas para beber— habría crecido un 9% durante 2025. La firma proyecta que esta categoría aumentará un 36% entre 2024 y 2029.

Detrás de este crecimiento se encuentran consumidores interesados en moderar su ingesta de alcohol sin renunciar a las experiencias sociales y gastronómicas asociadas a su consumo.

En este contexto también ha surgido el concepto de sober curious, o curiosidad por la sobriedad, que invita a cuestionar el papel del alcohol en la vida cotidiana y explorar alternativas sin que ello implique necesariamente dejar de beber de manera definitiva.

Para la industria gastronómica, este escenario representa una oportunidad para diversificar las cartas y responder a consumidores con distintas preferencias.

Qué son los mocktails y por qué ganan espacio en la coctelería

El término mocktail combina las palabras inglesas mock (imitación) y cocktail (cóctel). Se utiliza para describir preparaciones sin alcohol que buscan recrear la experiencia de la coctelería tradicional mediante la combinación de frutas, hierbas, especias, jugos y otros ingredientes.

Su desarrollo, sin embargo, ha ido más allá de reproducir recetas conocidas. Actualmente, la mixología sin alcohol explora preparaciones de autor que incorporan infusiones, extractos botánicos, siropes artesanales, tés, vinagres y técnicas de ahumado, entre otras posibilidades.

Uno de sus principales desafíos es conseguir la complejidad que habitualmente aporta el alcohol, especialmente en términos de intensidad aromática, cuerpo y persistencia en boca. Para ello, ingredientes como el jengibre, el enebro, el hibisco y distintas especias permiten construir perfiles cítricos, amargos, dulces o herbales.

Su versatilidad permite incorporarlos a distintos momentos del día, desde un almuerzo de fin de semana hasta una tarde de piscina, un encuentro con amigos o una celebración familiar.

La coctelería sin alcohol en Chile

Entre los emprendimientos que han contribuido a visibilizar esta categoría en el país se encuentra Barra Zero, proyecto liderado por Manuela Iturrieta, bartender especializada en mocktails y creadora de la comunidad digital Zona Libre de Alcohol.

La iniciativa surgió a partir de su experiencia personal al dejar de consumir alcohol y de la búsqueda de alternativas que permitieran disfrutar de reuniones y celebraciones sin renunciar a la experiencia de un buen cóctel.

Barra Zero desarrolló una tienda especializada en bebidas sin alcohol, con una oferta que incluye vinos, espumantes, cervezas, alternativas a destilados tradicionales y preparaciones listas para servir. Su trabajo también contempla servicios de coctelería para eventos y actividades de difusión de la mixología sin alcohol.

En 2023, Iturrieta publicó ¡Hola, mocktails!, un libro dedicado a la preparación de estas bebidas, que busca acercar sus técnicas e ingredientes a quienes desean experimentar en casa.

Esta búsqueda también abre posibilidades para incorporar productos locales, como el maqui, la murta, las uvas, el calafate y distintas hierbas aromáticas, ampliando el espacio para la innovación gastronómica.

Sabores clásicos en versiones sin alcohol

Otra característica de los mocktails es que pueden tomar como referencia preparaciones tradicionales y reinterpretarlas sin incorporar bebidas alcohólicas. Entre los perfiles más conocidos están las combinaciones de limón y menta, las notas cítricas y amargas de los aperitivos italianos y las mezclas aromáticas con jengibre y hierbas.

En Chile, el emprendimiento Club Reale desarrolla bebidas inspiradas en clásicos de la coctelería internacional. Su propuesta contempla variedades como Mojito, Spritz y Tom Collins, elaboradas para recrear algunos de los sabores y aromas asociados a esas preparaciones.

El Spritz combina notas de naranja, hibisco y bitter; el Tom Collins incorpora limón, enebro y jengibre, mientras que el Mojito mezcla limón y menta.

Marcela Fuentes, cofundadora de Club Reale, ingeniera en Biotecnología Molecular y doctora en Nutrición y Alimentos, comenta que “el verano invita a refrescarse, compartir y celebrar. Y hoy, disfrutar de un buen cóctel ya no significa necesariamente consumir alcohol. Queremos demostrar que es posible vivir la experiencia de la coctelería tradicional, con todo su sabor y sofisticación, pero sin alcohol. Nuestros mocktails están pensados precisamente para acompañar esos momentos, especialmente ahora que se acercan las reuniones y fiestas de fin de año”.

La marca también ha desarrollado versiones sin alcohol de otras preparaciones tradicionales, como la Paloma, la Sangría y la Piña Colada, ampliando su catálogo para distintas ocasiones.

Cómo incorporarlos a reuniones y panoramas de verano

Los mocktails pueden acompañar diferentes ocasiones, especialmente cuando las temperaturas invitan a realizar actividades al aire libre. Una alternativa es elegir perfiles cítricos y herbales para una tarde calurosa, mientras que las mezclas con notas amargas pueden funcionar como aperitivo antes de una comida.

También ofrecen posibilidades de maridaje: las preparaciones con mayor acidez pueden acompañar pescados y mariscos, mientras que aquellas con notas botánicas o especiadas pueden combinarse con platos de sabores más intensos.

La presentación es otro elemento relevante. Los vasos, el hielo y los ingredientes utilizados para decorar contribuyen a construir una experiencia visual y aromática similar a la de un cóctel tradicional. Las cáscaras de cítricos y las hierbas frescas, por ejemplo, aportan aromas y complementan los sabores de cada preparación.

En el caso de las alternativas listas para servir, la conveniencia es un atributo adicional. Las variedades de Club Reale se comercializan en latas de 310 mililitros, con un rendimiento aproximado de dos copas por unidad.

Una categoría que busca consolidarse en el mercado chileno

La coctelería sin alcohol también ha comenzado a encontrar espacio en los canales de comercialización tradicionales. Si inicialmente buena parte de estas alternativas se encontraba en tiendas especializadas o a través del comercio electrónico, su incorporación a supermercados representa una oportunidad para acercarlas a nuevos consumidores.

Como parte de ese proceso, las variedades Spritz y Tom Collins de Club Reale se incorporaron a la oferta de supermercados Jumbo, donde ya estaba disponible el Mojito de la marca.

El desarrollo de estas bebidas contó con apoyo de Corfo, a través de su programa Innova Región Metropolitana, de acuerdo con los antecedentes entregados por la empresa. La propuesta incluye productos sin alcohol, sin gluten y aptos para veganos, según información de la marca.

“Nos entusiasma que cada vez más personas puedan encontrar nuestros productos en sus compras habituales. Ampliar nuestra presencia en Jumbo es un paso importante para acercar la coctelería sin alcohol a nuevos consumidores y seguir impulsando esta categoría en Chile. Queremos que disfrutar de un buen mocktail sea una opción cada vez más accesible y habitual”, agrega Fuentes.

Desde los emprendimientos especializados hasta las preparaciones listas para servir, los mocktails comienzan a consolidar un espacio propio en la gastronomía chilena. Una categoría que amplía la oferta de bebidas y suma nuevas alternativas para compartir durante el verano y a lo largo de todo el año.