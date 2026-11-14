El helado está cambiando en Chile. A la tradicional búsqueda de sabores refrescantes durante los meses de calor se suma un consumidor más curioso, dispuesto a experimentar con ingredientes, texturas y combinaciones que amplían las posibilidades de este producto.

La transformación también se refleja en los hábitos de consumo. Según un estudio realizado por El Taller junto a Cadem en junio de 2026, el 83% de los chilenos consume helado incluso en invierno y el 78% declara que le gusta mucho o demasiado.

Este escenario está impulsando a las heladerías artesanales y a las grandes marcas a diversificar sus propuestas. Entre las tendencias destacan la recuperación de sabores de la infancia, la incorporación de productos con identidad territorial, la influencia de tendencias internacionales y el desarrollo de alternativas para distintas preferencias alimentarias.

Innovación y nostalgia: del pistacho a los postres tradicionales

El pistacho, el açaí y las preparaciones inspiradas en el chocolate Dubái se han instalado entre las novedades de la industria. Sin embargo, esta búsqueda de sabores internacionales convive con otra tendencia: recuperar recetas tradicionales y transformarlas en nuevas experiencias.

En Emporio La Rosa, por ejemplo, esta combinación se refleja en una colección especial por sus 25 años, que incluye variedades como arroz con leche y naranja, mora sour, hojarasca manjar frambuesa y rosa frambuesa.

La propuesta toma como referencia postres caseros, ingredientes de la repostería chilena y sabores asociados a recuerdos familiares. Una línea que también forma parte de la identidad de la marca, que a lo largo de su trayectoria ha desarrollado más de 100 variedades, entre ellas miel de ulmo, frambuesa menta, limón menta albahaca y chocolate araucano.

“Hoy vemos consumidores mucho más curiosos y dispuestos a explorar nuevos sabores, pero que al mismo tiempo mantienen un vínculo muy fuerte con aquellas preparaciones que reconocen y forman parte de su memoria”, explica Maite Urbina, Product Manager de Emporio La Rosa.

La nostalgia, por tanto, no se contrapone a la innovación. Por el contrario, las recetas conocidas funcionan como punto de partida para desarrollar combinaciones y formatos diferentes.

Ingredientes locales y sabores con identidad territorial

Otra corriente importante es la búsqueda de ingredientes que representen distintos territorios. Frutos nativos, hierbas, productos agrícolas y preparaciones tradicionales están encontrando espacio en las cartas de las heladerías artesanales.

Uno de los exponentes es El Taller, Club de Helado y Café, fundado en 2015 por los hermanos Diego y Nicolás Lisoni. Con más de 350 sabores desarrollados, su Carta de Primavera 2026 reúne 44 variedades inspiradas en ingredientes de distintas zonas del país.

La selección incluye rica rica de Atacama, limón de Pica, mandarina de Limarí, lúcuma de La Cruz, pistacho de Lampa, harina tostada de Talca, castañas de Ñuble y calafate de Punta Arenas.

A esta exploración se suman reinterpretaciones de preparaciones tradicionales como vino con durazno, clery, chirimoya alegre, manjar de campo y plátano con leche condensada.

“Cada carta es una invitación a recorrer Chile. Quien prueba el calafate o la rica rica está probando un lugar, una estación del año y un recuerdo”, señala Diego Lisoni.

La tendencia refleja una mayor valoración del origen de los ingredientes y de la posibilidad de trasladar la identidad gastronómica de un territorio a un producto cotidiano.

Nuevas combinaciones y formatos para el mercado masivo

La experimentación también está presente en la industria de los helados industriales, donde las marcas incorporan sabores de moda, combinaciones de distintas texturas y productos vinculados al entretenimiento.

Savory, por ejemplo, presentó cinco novedades para la temporada de verano. Entre ellas destacan las variedades Mega Chocolate Naranja y Chocolate Blanco Limón, que combinan chocolate con notas cítricas.

El pistacho también aparece en Danky Avengers, un cono que incorpora este sabor junto a chocolate, salsa y almendras. La oferta se completa con Savory Sandía, un helado con forma de fruta y pepitas sabor chocolate, y Crazy Choco Manjaroso, que combina chocolate, manjar y trozos de manjar.

Estas propuestas muestran cómo el mercado masivo recoge tendencias internacionales y las adapta a formatos conocidos, manteniendo sabores familiares como base para atraer a nuevos consumidores.

Alternativas vegetales y nuevas preferencias alimentarias

La diversificación no se limita a los sabores. Las alternativas sin azúcar, sin lactosa, libres de gluten y de origen vegetal están ampliando la oferta y permitiendo llegar a consumidores con distintas preferencias y necesidades alimentarias.

La carta de primavera de El Taller, por ejemplo, incorpora variedades sin azúcar de piña, berries de Curicó y chocolate, además de alternativas bajas en carbohidratos como açaí, avellana, capuccino y cheesecake de frambuesa.

Este cambio también está impulsando a los proveedores de la industria. Master Martini, compañía italiana con presencia en Chile, desarrolla a través de su unidad Martini Gelato ingredientes, bases y asesoría técnica para heladerías y otros establecimientos gastronómicos.

Su catálogo incluye opciones reducidas en azúcar, sin lactosa, veganas y libres de gluten, además de bases que permiten reemplazar la leche animal por bebidas de avena o arroz.

La oferta busca responder a una industria que necesita mayor flexibilidad para desarrollar recetas personalizadas, desde sabores inspirados en preparaciones tradicionales, como el pan de Pascua, hasta creaciones de autor.

Del cóctel al helado: una categoría que busca sorprender

Una de las propuestas más novedosas es la incorporación de bebidas alcohólicas a las preparaciones congeladas. La coctelería comienza así a encontrar un espacio en el mundo de los postres, con productos dirigidos exclusivamente a mayores de 18 años.

La marca chilena Boozy Ice Cream debutó con ocho variedades artesanales, elaboradas con destilados y una graduación alcohólica cercana al 4,7%.

Entre sus sabores figuran Crème Brûlée con Jack Daniel’s, Espresso Martini con vodka Stoli y Kahlúa, Pistachio con whisky Buchanan’s, Belgian Chocolate con Chivas Regal y Dulce de Leche con tequila Don Julio.

La propuesta busca trasladar al formato de un postre preparaciones reconocibles de la coctelería, combinando sus perfiles de sabor con la textura cremosa del helado.

“Hoy las personas buscan experiencias más memorables que productos. Creamos una categoría distinta, donde ambos mundos se encuentran”, explica Sebastián Truffello, cofundador de la marca.

Un consumo que se extiende durante todo el año

Más allá de la temporada estival, el helado está encontrando nuevas ocasiones de consumo. A los tradicionales conos y vasos se suman formatos familiares, postres elaborados y alternativas para disfrutar en casa.

La venta digital y el despacho a domicilio también contribuyen a ampliar su presencia. El Taller, por ejemplo, renovó su plataforma web e incorporó una aplicación para solicitar su carta con despacho en la Región Metropolitana. Sus locales, además, combinan helados con café de especialidad, pastelería y bollería.

La industria está ampliando así su campo de acción: ya no se trata solamente de ofrecer un producto refrescante para los días de calor, sino de convertirlo en una experiencia gastronómica que puede incorporar identidad territorial, memoria, innovación y nuevas formas de consumo durante todo el año.