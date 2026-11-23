El 17 de octubre de 1972, Héctor Cámpora leyó por televisión un mensaje de Juan Domingo Perón al pueblo argentino. Exilio, esperanza y tensión. La serpiente todavía estaba en el huevo. El viejo general tenía algo que decir sobre el proyecto de los militares: “El famoso Gran Acuerdo Nacional, invocado por el Gobierno de las Fuerzas Armadas, ha fracasado por la pequeñez de su objetivo: resolverle el problema a las Fuerzas Armadas.”

En la política del Partido Comunista Chino, una crítica teatral podía ser motivo de preocupación para un funcionario. En 1965, el ataque a una obra sobre un mandarín de la dinastía Ming había servido como preludio de la Revolución Cultural. Para saber cómo venía la interna, convenía estar al día con el siglo XVI.

El 4 de mayo de 2014, en la Universidad de Pekín, Xi Jinping recurrió a un pasado todavía más remoto para explicar qué valores debían orientar la modernización de China. Durante un encuentro con profesores y estudiantes, después de citar El gran saber, un clásico confuciano, dijo: “Un país sin virtud no prospera; una persona sin virtud no se sostiene”.

Confucio había vuelto. Lo había convocado el Partido.

Hace unos días, mientras escribía sobre la cocina de Buenos Aires, me preguntaba qué ideales tenía hoy la industria. No suelo romantizar el pasado. O, al menos, trato de contener esa incidiosa costumbre de la tercera edad: confundir lo bien que se comía con lo joven que era. Pero, intentando mentirme lo menos posible, terminé pensando que antes había ideales. No es culpa de nadie. Es culpa de todos.

Gwendal Poullennec seguramente no había escuchado ni a Perón ni a Xi Jinping cuando asumió en 2018 como director internacional de las Guías Michelin en reemplazo de Michael Ellis. En apenas ocho años consiguió transformar una publicación que todavía conservaba bastante prestigio en una farsa que le permite a 50 Best posar de institución seria.

Cuesta entender el apuro. 50 Best tiene su negocio en el circuito de la industria gastronómica mundial. Michelin vende gomas. La Guía Roja le aportaba al grupo una autoridad construida durante más de un siglo. No parecía un patrimonio que hubiera que liquidar con tanta urgencia.

Pero Michelin decidió competir en el mismo circuito y emprendió una expansión que convirtió a los territorios evaluados en clientes. Para conseguir cosas se volvió fundamental el presupuesto de las oficinas de turismo porque seamos claros: ¿a quien diablos le importa Denver?. La legendaria exigencia de la guía tenía ahora que convivir con la necesidad de conseguir quien financiara la próxima expansión. El objetivo entonces se había vuelto bastante más modesto: resolverle el problema a Michelin.

Los problemas venían de antes. Marco Pierre White y Nico Ladenis habían cometido la herejía de abandonar la carrera por conservar sus tres estrellas. Y White no se había hecho famoso por pedir las cosas por favor. Por el contrario, le parecía absurdo ser juzgado por personas que sabían menos que él.

El suicidio de Bernard Loiseau, en 2003, puso en primer plano la presión sobre los cocineros. Un año después, las denuncias de Pascal Rémy apuntaron directamente al sistema de evaluación. En 2005, Alain Senderens, otra leyenda de la gastronomía francesa devolvió sus tres estrellas. En su declaración fue más elegante que el buen Marco. Dijo simplemente que quería permitirse el lujo de servir sardinas.

En febrero de 2004, Pascal Rémy, inspector de la Guía durante dieciséis años, propuso publicar las bitácoras históricas de sus comidas. La dirección se lo prohibió apelando a la cláusula de confidencialidad y le ofreció un ascenso si renunciaba a la idea. Rémy insistió y lo echaron.

Después del despido, empezó a hablar. Aseguró que los restaurantes mencionados por la guía no se visitaban todos los años porque no había suficientes inspectores. Para cubrir Francia, según él, no llegaban a diez. La omnipresencia tenía problemas de personal.

También explicó que la selección inicial sobre qué restaurantes visitar provenía de las opiniones de los lectores y los artículos de la prensa especializada.

En 2005, Michelin recomendó el Ostend Queen antes de que abriera sus puertas. La guía admitió el error y retiró del mercado 50.000 ejemplares ya impresos y distribuidos. La inspección había tenido un pequeño exceso de clarividencia.

Un antiguo integrante de Michelin se lo resumió a Bouillantes: antes, los grandes chefs intentaban influenciar abriendo una buena botella de vino con el inspector; ahora la botella empezaba a parecer un procedimiento demasiado anticuado. El convenio de colaboración, en cambio, abría otras posibilidades.

En 2010, preocupada por las pérdidas, Michelin contrató a Accenture para que ayude a definir el futuro comercial de la guía. Lo contaría en 2023 Julia Moskin, la misma periodista que tres años después investigaría los abusos en Noma. La guía no sólo precisaba ayuda para saber dónde comer sino que necesitaba de alguien a quién poder pasarle la cuenta.

En 2018, Eater documentó un pago realizado tres años antes: la Organización de Turismo de Corea había hecho un primer desembolso para preparar la guía de Seúl, publicada en noviembre de 2016, con compromisos de pagos posteriores. El examinado también era el cliente.

En noviembre de 2019, KBS, la televisión pública coreana, investigó las denunciascontra Ernest Singer, acusado de ofrecer un camino más corto hacia las estrellas a cambio de dinero. Michelin negó cualquier relación contractual con él y aseguró que su investigación interna no había encontrado pruebas en un acto a la altura de la División de Asuntos Internos de la bonaerense.

Durante la gestión de Poullennec, se espiralizó el mecanismo. En 2019, Eater informóque Visit California aportaba 600.000 dólares para extender la guía al conjunto del estado.

En octubre de 2025, Bouillantes denunció un acuerdo entre Michelin y Booking para ofrecer reservas hoteleras desde el sitio y la aplicación de la guía. Bouillantes no se quedaba ahí. Relataba el caso de un cliente que convencido de haber conseguido el mejor precio, descubrió que había terminado pagando más. El medio denunciaba una doble comisión.

Emma Takeda, responsable regional de operaciones de Michelin Lifestyle, no respondió: según Bouillantes, le habían indicado que no lo hiciera. Poullennec tampoco dio explicaciones. La encargada de prensa repitió al menos cinco veces que “Michelin es independiente”. La quinta tampoco aclaraba quién cobraba qué.

Esta semana, Bouillantes volvió a la carga con una pregunta poco conveniente: ¿Pagar la ceremonia de Michelin ayuda al territorio anfitrión a conseguir estrellas?

El artículo describe diferentes casos en Francia, Bélgica, Luxemburgo y Suiza. En Bélgica, Ludivine de Magnanville, un nombre de profundas características aristocráticas y expresidenta de la federación de hoteles y restaurantes de Bruselas, denunció al medio haber asistido a una reunión en la que participaron representantes comerciales de Michelin y el responsable de su selección gastronómica. Según Bouillantes, Michelin terminó admitiendo que esa reunión había ocurrido y que no se ajustaba a sus propias prácticas.

Las sospechas llegaban al corazón histórico de Michelin, al territorio donde había construido su reputación y aprendido a administrarla. La Guía Roja empezaba transformarse en un catálogo de ventas en el cual el prestigio ocupaba en la tapa mientras el interior estaba lleno de cupones de descuento.

En Argentina la alegría snob de haber tenido dos distritos seleccionados opacó las razones del por qué: los pagos de CABA, Mendoza y Nación. Esa alegría hizo que nadie se detuviera demasiado en las inconsistencias.

Fui a comer a uno de los recomendados menos de una semana después del anuncio. Durante los cuatro meses previos había funcionado en marcha blanca: algunos días abría y otros no. Era todavía un período de prueba y desarrollo. Cuando yo fui, el chef había renunciado esa semana y el camarero que me atendió desconocía la composición de los platos y tampoco parecía tener claro qué proponía la casa. Sigo preguntándome cómo habían evaluado dos de los criterios de Michelin: la personalidad del chef y la consistencia en el tiempo. El restaurante seguía probándose mientras Michelin ya lo había aprobado.

El escándalo mayor fue este año cuando Mendoza y Caba decidieron armar una suerte gala paralela. Michelin degradó el anuncio enviando por compromiso dos funcionarios de segunda línea que anunciaron con voz de festejo que la mayoría de los lugares conservaban la situación del año anterior, argumento conveniente ante el retraso de los pagos y la anulación de la fiesta.

Una de las novedades fue la recomendación de Kobito, en Acassuso, varios kilómetros más allá de la General Paz y del territorio que la propia Michelin había decidido evaluar. Según mi amiga Sorrel, la guía atribuyó la inclusión a un fallo del GPS. Tres horas después del anuncio hubo que sacarlo de la lista como se termina sacando al tío borracho de la cena de Navidad, por vergüenza.

Uno de los problemas de este tiempo es la persistencia en confundir ficción con realidad. Como el mitómano que termina creyendo sus propias mentiras, una institución puede convencerse de su relato hasta defenderlo con indignación cuando alguien lo cuestiona. Michelin parece haber llegado a ese punto.

Mientras recordaba aquel pasado más sencillo pero también más apegado a la realidad, pensaba también en la sensación de orfandad que dejan los ídolos caídos. Durante mucho tiempo, Michelin fue la esperanza de miles de cocineros: que el trabajo pudiera recibir un juicio serio, imparcial y con criterios reconocibles. La guía podía equivocarse sin que cada error obligara a cuestionar el negocio que había detrás. Perder esa confianza explica bastante de la desilusión, el hartazgo, la burla y el enojo que produce hoy cada edición.

Probablemente Michelin no reconsidere su posición. Volver a una guía más pequeña exigiría renunciar a contratos, limitar la expansión y aceptar que algunos lugares no iban a ser incluidos aunque estuvieran dispuestos a pagar.

Elegir dónde inspeccionar exclusivamente por lo que sucede en los restaurantes debería ser una decisión anterior a la búsqueda de financiamiento. Recuperar la confianza llevaría años. La caída de ingresos aparecería en el próximo balance. Cuesta imaginar el entusiasmo de una corporación ante semejante propuesta.

Pero la demanda de algo mejor sigue existiendo. Está en el cocinero que espera ser juzgado por lo que sirve y en el comensal que busca una recomendación en la que pueda confiar. Incluso en el enojo con Michelin persiste algo de aquella esperanza: todavía nos molesta que una institución no esté a la altura de lo que promete.

No sé si Michelin va a escuchar esa demanda. Los cocineros pueden empezar por atenderla en nuestras propias mesas. Seres humanos que le cocinan a otros seres humanos. Son ideales modestos, al alcance de quien abre cada día su restaurante.

* Nota original acá.