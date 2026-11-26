No solo de fútbol vive el mundo. Cada cuatro años, Luxemburgo se convierte en el epicentro de la gastronomía competitiva internacional con la Culinary World Cup, uno de los certámenes más prestigiosos de la cocina profesional, donde representantes de distintos continentes exhiben sus capacidades técnicas, creatividad e identidad culinaria.

Hasta allí llegó la Selección Gastronómica de Chile, liderada por el chef Nicolás Gárate, que acaba de escribir un nuevo capítulo para la cocina nacional: la obtención de su primera medalla de oro en este campeonato mundial, apenas cuatro años después de debutar en la competencia.

A través de una publicación conjunta en redes sociales, Gárate y la selección anunciaron que consiguieron reconocimientos en las cuatro categorías en las que participaron durante la edición 2026.

“Hoy finalizamos nuestro trabajo en Luxemburgo y hemos ganado el podio en nuestras 4 categorías, ganamos el anhelado oro mundial”, señaló el chef.

El resultado es fruto de un proceso de preparación y participación en competencias internacionales que ha permitido al equipo chileno ganar experiencia y consolidar su presencia frente a países con una larga tradición en la gastronomía competitiva.

“Esta medalla tiene un valor que va mucho más allá del oro. Representa cada renuncia, cada esfuerzo silencioso, cada lágrima que nadie vio y cada vez que decidimos continuar, incluso cuando todo parecía imposible”, escribió a su vez Camila Sánchez, integrante del equipo.

Qué es la Culinary World Cup

Organizada por Vatel Luxembourg desde 1986, la Culinary World Cup se desarrolla cada cuatro años en el marco de Expogast, una feria internacional que reúne a profesionales de la gastronomía, la hotelería y la industria alimentaria.

En su edición 2026, realizada entre el 20 y el 26 de noviembre, la organización contempló la participación de representantes de alrededor de 55 países de los cinco continentes, con competencias para equipos nacionales, juveniles y regionales, además de especialistas en pastelería y profesionales de la alimentación colectiva.

A diferencia de los rankings de restaurantes, que reconocen principalmente experiencias gastronómicas y proyectos particulares, este campeonato evalúa el desempeño de los profesionales bajo condiciones estandarizadas.

Los participantes deben demostrar dominio de las técnicas culinarias, creatividad, precisión, organización, manejo de ingredientes, higiene y presentación, además de capacidad para trabajar bajo presión.

El sistema contempla la entrega de medallas según los puntajes alcanzados. Por ello, distintos competidores pueden obtener oro en una misma categoría, sin que esto implique necesariamente ocupar el primer lugar de una clasificación general.

Y es que más allá de los resultados, participar en este tipo de certámenes representa una oportunidad para proyectar el patrimonio alimentario de un país, sus materias primas y el conocimiento de sus profesionales.

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