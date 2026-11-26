Chile conquista su primer oro en el Mundial de Gastronomía de Luxemburgo
La Selección Gastronómica de Chile obtuvo su primera medalla de oro en la Culinary World Cup 2026 y consiguió reconocimientos en sus cuatro categorías. El logro consolida una trayectoria internacional iniciada en 2022 y abre oportunidades para posicionar la cocina nacional.
No solo de fútbol vive el mundo. Cada cuatro años, Luxemburgo se convierte en el epicentro de la gastronomía competitiva internacional con la Culinary World Cup, uno de los certámenes más prestigiosos de la cocina profesional, donde representantes de distintos continentes exhiben sus capacidades técnicas, creatividad e identidad culinaria.
Hasta allí llegó la Selección Gastronómica de Chile, liderada por el chef Nicolás Gárate, que acaba de escribir un nuevo capítulo para la cocina nacional: la obtención de su primera medalla de oro en este campeonato mundial, apenas cuatro años después de debutar en la competencia.
A través de una publicación conjunta en redes sociales, Gárate y la selección anunciaron que consiguieron reconocimientos en las cuatro categorías en las que participaron durante la edición 2026.
“Hoy finalizamos nuestro trabajo en Luxemburgo y hemos ganado el podio en nuestras 4 categorías, ganamos el anhelado oro mundial”, señaló el chef.
El resultado es fruto de un proceso de preparación y participación en competencias internacionales que ha permitido al equipo chileno ganar experiencia y consolidar su presencia frente a países con una larga tradición en la gastronomía competitiva.
“Esta medalla tiene un valor que va mucho más allá del oro. Representa cada renuncia, cada esfuerzo silencioso, cada lágrima que nadie vio y cada vez que decidimos continuar, incluso cuando todo parecía imposible”, escribió a su vez Camila Sánchez, integrante del equipo.
Qué es la Culinary World Cup
Organizada por Vatel Luxembourg desde 1986, la Culinary World Cup se desarrolla cada cuatro años en el marco de Expogast, una feria internacional que reúne a profesionales de la gastronomía, la hotelería y la industria alimentaria.
En su edición 2026, realizada entre el 20 y el 26 de noviembre, la organización contempló la participación de representantes de alrededor de 55 países de los cinco continentes, con competencias para equipos nacionales, juveniles y regionales, además de especialistas en pastelería y profesionales de la alimentación colectiva.
A diferencia de los rankings de restaurantes, que reconocen principalmente experiencias gastronómicas y proyectos particulares, este campeonato evalúa el desempeño de los profesionales bajo condiciones estandarizadas.
Los participantes deben demostrar dominio de las técnicas culinarias, creatividad, precisión, organización, manejo de ingredientes, higiene y presentación, además de capacidad para trabajar bajo presión.
El sistema contempla la entrega de medallas según los puntajes alcanzados. Por ello, distintos competidores pueden obtener oro en una misma categoría, sin que esto implique necesariamente ocupar el primer lugar de una clasificación general.
Y es que más allá de los resultados, participar en este tipo de certámenes representa una oportunidad para proyectar el patrimonio alimentario de un país, sus materias primas y el conocimiento de sus profesionales.
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Chile: de la plata al oro mundialista
La trayectoria chilena en la Culinary World Cup es relativamente reciente. Fue en noviembre de 2022 cuando el entonces denominado Culinary Team Chile llegó a Luxemburgo para participar en la categoría Culinary Arts, una disciplina que exige un alto nivel de precisión técnica y artística.
En aquella oportunidad, el equipo encabezado por Nicolás Gárate obtuvo una medalla de plata y se situó entre los diez mejores de la competencia.
La delegación presentó el denominado “Menú de Chile”, que incorporó productos como pulpo de Juan Fernández, salmón, murtilla y calafate, sobre una mesa de cobre inspirada en la cordillera de los Andes.
Ese debut marcó el inicio de un ciclo de competencias que permitió fortalecer al equipo y ampliar su experiencia internacional. Durante 2023, la delegación obtuvo medallas de oro en certámenes realizados en Bolivia, República Dominicana, Guatemala y Uruguay.
En febrero de 2024 llegó otro hito: Chile participó por primera vez en las Olimpiadas Culinarias IKA, realizadas en Stuttgart, Alemania, una competencia con más de un siglo de trayectoria.
El equipo consiguió tres medallas de oro con propuestas inspiradas en Torres del Paine, Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández, consolidando su presencia en el circuito internacional de la gastronomía competitiva. En mayo de ese mismo año, la delegación sumó una medalla de plata en Australia.
Los principales hitos internacionales de Chile
|Año
|Competencia
|Resultado
|2022
|Culinary World Cup, Luxemburgo
|Medalla de plata
|2023
|Copa de las Américas, Bolivia
|Medalla de oro
|2023
|Copa Culinaria de las Américas, República Dominicana
|Medallas de oro
|2023
|Copa Culinaria de las Américas, Guatemala
|Medallas de oro
|2023
|Golden Chef, Uruguay
|Medalla de oro
|2024
|Olimpiadas Culinarias IKA, Alemania
|Tres medallas de oro
|2024
|Competencia internacional, Australia
|Medalla de plata
|2026
|Culinary World Cup, Luxemburgo
|Primer oro en el certamen y distinciones en cuatro categorías
Luxemburgo 2026: una vitrina para los productos chilenos
Para su regreso al Mundial, la Selección Gastronómica de Chile desarrolló un proceso de preparación de más de un año, ampliando su participación a cuatro pruebas distribuidas en dos áreas: Culinary Art, con tres competidores individuales, y Regional Team, con una presentación colectiva.
Esta última modalidad representó uno de los mayores desafíos para la delegación. La preparación contempló una exhibición de 72 platos diferentes y 24 piezas de alta pastelería, incluidas esculturas elaboradas en azúcar.
A esto se sumó el traslado a Europa de más de 50 productos chilenos, entre ellos locos, picorocos, jaiba, centolla, salmón, maqui y murtilla, seleccionados para mostrar la variedad de ingredientes disponibles en el país.
Antes de llegar a Luxemburgo, la delegación realizó una etapa de entrenamiento en Francia, gracias al apoyo del chef chileno Diego Cortés, radicado en ese país.
La selección estuvo integrada por Mariali Méndez, Francisca Toro, Valentina Valenzuela, Lucero Sánchez, Anastasia Cortés, Enderson Chacón, Víctor Gaviria, Gustavo Orellana, Benjamín González, Gian Carlos Pérez, Camila Sánchez y su capitán, Nicolás Gárate.
Tras finalizar la competencia, el chef destacó el esfuerzo colectivo, el respaldo de las familias y el apoyo de las empresas y personas que contribuyeron a financiar el proyecto.
El oro marca un nuevo hito para la delegación nacional. Al cierre de esta edición, el detalle de las medallas obtenidas en cada categoría y la clasificación definitiva del certamen aún no habían podido ser corroborados en los canales oficiales de la organización.
Asdemá, el resultado obtenido en Luxemburgo abre una oportunidad que va más allá del ámbito competitivo: aprovechar estos reconocimientos para fortalecer el posicionamiento de la gastronomía chilena.