La cocina peruana siempre ha sido sobresaliente, pero en los últimos años Lima se ha convertido en uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo. Y mi reciente viaje a Perú con motivo de la gala de The World’s 50 Best Restaurants fue una buena oportunidad para comprobarlo. Entre los restaurantes que visité, Mérito me sorprendió especialmente por una combinación que no siempre resulta fácil encontrar: una aparente sencillez, una atención extraordinaria al detalle y, sobre todo, una cocina llena de sabor.

Cuando la sencillez está llena de detalles

En el distrito de Barranco, conocido por su ambiente artístico y sus calles llenas de personalidad y color, se encuentra Mérito, el restaurante que el chef venezolano Juan Luis Martínez abrió en 2018.

El espacio ocupa una antigua construcción de más de 150 años, con materiales naturales, madera y piedra. Una arquitectura que encaja con la filosofía del restaurante, alejada de grandes artificios. La iluminación, la disposición de los elementos sobre la mesa o la propia organización de la sala están cuidadosamente pensadas. Nada resulta excesivo ni parece colocado para impresionar, pero todo contribuye a crear una experiencia agradable y equilibrada.

Esa misma filosofía se traslada a la cocina, aunque con una particularidad: mientras el entorno transmite calma y sencillez, los platos ofrecen una sorprendente intensidad de sabores.

Juan Luis Martínez construye su propuesta a partir del encuentro entre sus raíces venezolanas y la extraordinaria despensa peruana. Una cocina que aprovecha ingredientes procedentes de distintos ecosistemas del país, desde la costa del Pacífico hasta los Andes y la Amazonía. Aquí es donde Mérito realmente destaca. Allí encontré algunos de los platos más sabrosos de todos mis viajes a Perú. Preparaciones con personalidad, contrastes bien resueltos y una intensidad que permanece en el recuerdo más allá de la sorpresa inicial.

Uno de mis favoritos fue el Pan casi choclo. Un pan de maíz, presentado con la apariencia de una mazorca. Una elaboración que demuestra cómo un ingrediente tan cotidiano puede convertirse en algo especial cuando se trabaja con imaginación y precisión.

Es un buen ejemplo de lo que representa Mérito. Humildad cargada de sorpresa. Algo fascinante.

Una cocina que también se disfruta sin alcohol

Aunque el restaurante cuenta con una extensa carta de vinos, durante mi visita tuve la oportunidad de probar su maridaje sin alcohol, elaborado con fermentos y otras bebidas de producción propia.

Una alternativa que me parece especialmente interesante en restaurantes donde los platos reúnen tantos ingredientes y matices. Lejos de limitarse a zumos o refrescos, estas elaboraciones buscan aportar acidez, complejidad y nuevos sabores que acompañen a la cocina.

Aunque no todo es NoLo. Y cuentan con una bodega de lo más extensa. Con vinos de todo el mundo y bodegas muy especiales de toda América Latina.

Este equilibrio entre una propuesta de bebidas creativa y una bodega bien trabajada permite disfrutar de Mérito de distintas maneras, algo que siempre agradezco. Te da la oportunidad de querer volver y vivir la experiencia de nuevo con otros matices.

El restaurante alcanzó el puesto 13 de The World’s 50 Best Restaurants en 2026, ascendiendo desde el 26 del año anterior, y ocupa el cuarto puesto de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Un reconocimiento internacional que refleja la evolución de un proyecto que ha sabido construir una identidad propia sin perder su cercanía.

Pero, más allá de las clasificaciones, lo que me llevo de Mérito es la sensación de haber descubierto una cocina que no necesita impresionar con grandes discursos. Hay restaurantes que destacan por su espectacularidad, otros por su técnica y algunos por la originalidad de sus ingredientes. Mérito consigue reunir muchas de esas virtudes, pero para mí su mayor aliciente es mucho más sencillo: todo está pensado para disfrutar y, sobre todo, para que cada plato sepa extraordinariamente bien.

Y conseguir eso tiene mucho “mérito”.