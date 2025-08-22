Dos chilenas y viñas nacionales representarán a Chile en los VinoInfluencers World Awards 2025

Chile es actualmente el cuarto exportador de vino del mundo y líder del hemisferio sur, con una industria reconocida por su calidad, consistencia y diversidad de terroirs. Sin embargo, enfrenta desafíos: la sequía, el cambio climático y la alta competitividad global.

Ante este escenario, la forma en que el vino se comunica se vuelve crucial. Las nuevas generaciones de consumidores buscan productos auténticos, sostenibles y con historias reales. Es ahí donde espacios como los VinoInfluencers World Awards (VWA) cobran importancia, al reconocer a creadores de contenido que funcionan como puentes entre las bodegas y audiencias más diversas y conectadas digitalmente.

Dos chilenas entre los 100 nominados

Este año, Carla Urrunaga (@ChezCarlita) y Carolina Leiva (@Caroleya) representarán a Chile en la segunda edición del certamen, que se celebrará en Valladolid, España, entre el 18 y 20 de septiembre.

Carla Urrunaga, con más de 10 años de trayectoria en comunicación y educación en torno al vino, ya había sido nominada en la primera edición del evento. “Asistir a los VinoInfluencers World Awards es una forma de celebrar todo lo que el vino genera: encuentro, comunidad y aprendizaje. Detrás de cada publicación hay esfuerzo, formación y preparación. Lo más importante es la capacidad de conectar de forma auténtica con las personas, y este evento nos abre puertas para seguir haciéndolo a nivel global”, comentó.

Por su parte, Carolina Leiva destacó el valor de esta nominación tras más de 15 años de experiencia en la industria. “Representar a Chile es un honor inmenso. Mi meta ha sido mostrar cómo el vino se integra en la vida diaria, transformando cada botella en una historia compartida”, señaló.

Mujer Andina y Maturana Wines, embajadoras del vino chileno

Además de las creadoras de contenido, dos viñas chilenas tendrán un rol protagónico en el encuentro:

Maturana Wines , reconocida como Viña del Año 2024 por la Guía Descorchados y destacada por su trabajo con vinos naranjos, será representada por los hermanos Sebastián y José Ignacio Maturana.

Mujer Andina Wines, pionera en espumantes orgánicos y galardonada como Mejor Viña Emergente en los Premios Enoturismo Chile, participará de la mano de su socia fundadora y enóloga, Andrea Jure Duarte.

“Es un honor ser parte de Vino Influencers. Más que mostrar un producto, buscamos crear experiencias auténticas y sensoriales. Nuestra participación reafirma el compromiso de acercar el vino a las personas y comunicarlo con calidez y profesionalismo”, declara Jure Duarte.

En la misma línea, Sebastián Maturana enfatizó la importancia de estar presente en un encuentro que conecta con las nuevas generaciones.

“Vino Influencers nos permite acceder a audiencias segmentadas, entender al nuevo consumidor y proyectar la identidad del vino chileno en un escenario global. Chile atraviesa desafíos por la sequía y los cambios climáticos, pero también cuenta con fortalezas únicas: diversidad de terroirs, innovación sostenible y creatividad para diferenciarse en el mundo”, comenta Maturana.

Una vitrina internacional para el vino chileno

Los VinoInfluencers World Awards nacieron en 2023 con el objetivo de acercar el vino a nuevas audiencias a través de redes sociales. En su primera edición superaron los 56 millones de visualizaciones, consolidándose como el único certamen global que premia a comunicadores digitales especializados en vino, turismo y gastronomía.

La gala 2025 reunirá a 100 creadores de contenido de 30 países, bodegas y referentes del sector en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. El jurado estará compuesto por 13 expertos internacionales, entre ellos el chileno Cristián Vallejos, enólogo de Viña VIK.

Para Chile, esta participación representa una oportunidad única de visibilidad en un mercado cada vez más competitivo y confirma su liderazgo como referente vitivinícola en el mundo.