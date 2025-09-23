Handshake Speakeasy, el bar N°1 del mundo, llega a enriquecer la cultura coctelera chilena

La coctelería chilena vivirá un nuevo hito: la llegada de Handshake Speakeasy, elegido como el bar N°1 del mundo en 2025 por World’s Best Bars. Este icónico espacio, con sede en Ciudad de México, ha acumulado múltiples reconocimientos en los últimos años, incluyendo el premio a Mejor Bar de Norteamérica por North America’s 50 Best Bars (2024 y 2025) y el galardón a Mejor International Bar Team por Tales of the Cocktail.

Rodrigo Urraca, socio fundador y PR del bar mexicano, comenta que “cada cóctel en HandShake Speakeasy guarda una historia que queremos compartir con la comunidad en Chile, a la cual consideramos familia. Todo esto en un Pop Up muy especial“.

Una semana de alta coctelería

Durante su paso por Santiago, los bartenders de Handshake Speakeasy ofrecerán una serie de actividades diseñadas para profesionales y amantes de la mixología. Entre ellas destacan:

Master Class en el Día del Bartender Chileno (11 de octubre), que reunirá a referentes de la industria.

(11 de octubre), que reunirá a referentes de la industria. Sesiones privadas de formación especializada , dirigidas a la comunidad coctelera local.

, dirigidas a la comunidad coctelera local. Activaciones y presentaciones exclusivas, con experiencias en el AC Hotel Santiago Costanera Center.

La propuesta busca transferir conocimiento, impulsar tendencias y enriquecer la cultura coctelera chilena, conectándola con la vanguardia internacional.

Su visita a Chile es posible gracias a Thomas Henry, la marca alemana de mixers premium que ha revolucionado la coctelería internacional, junto con su representante exclusivo en el país, ATF Company.

Sebastián Fontbona, representante de ATF Company, destacó la relevancia de esta colaboración. “Siempre con el foco en acercar al consumidor chileno a grandes marcas, estilos y tendencias de vanguardia a nivel mundial. Para nosotros, la venida de Hand Shake refuerza el trabajo que venimos realizando y, sobre todo; el posicionamiento de una marca que trabaja en y para los mejores bares del mundo; y una declaración sobre lo que Thomas Henry representa: Innovación, calidad y la capacidad de conectar culturas a través de experiencias auténticas”, afirma el representante.

La llegada de Handshake Speakeasy no solo representa la visita de un bar galardonado, sino también un intercambio cultural y profesional que fortalecerá el ecosistema local de la coctelería. Este encuentro proyecta a Chile dentro de la conversación global de la alta mixología, consolidando su presencia en el circuito internacional de bares y tendencias.