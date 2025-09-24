Mapping en La Moneda celebrará el Día Mundial del Turismo 2025

El Día Mundial del Turismo se celebra cada 27 de septiembre y fue instaurado en 1980 por la Organización Mundial del Turismo (OMT), un organismo de las Naciones Unidas.

Se escogió esa fecha porque coincide con el aniversario de la aprobación de los estatutos de la OMT en 1970, considerado un hito clave en el turismo mundial.

La Subsecretaría de Turismo y Sernatur invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de un espectáculo audiovisual de gran formato en el frontis del Palacio de La Moneda. Este jueves 25 de septiembre, desde las 20:00 horas, se proyectará un mapping gratuito y abierto al público, que recorrerá los paisajes y patrimonios de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, a través de innovadoras proyecciones en 3D y efectos de luz y sonido.

El evento se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre), que este año lleva por lema ‘Turismo y Transformación Sostenible’, y dará inicio a las actividades de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATWS 2025), que reunirá en Puerto Natales a más de 700 delegados internacionales.

La subsecretaria de turismo, Verónica Pardo, señaló que “este mapping no es solo un espectáculo de luces, es una invitación a emocionarnos con lo que somos como país. Queremos que las familias, los amigos y todas las personas que disfrutan de nuestra cultura y naturaleza se reúnan este jueves en La Moneda para vivir una experiencia única y compartir el orgullo de Chile con el mundo”.

De esta manera, el Palacio de La Moneda será el punto de atracción durante la tarde noche de este jueves 25 de septiembre, marcando uno de los hitos de celebración de Chile por el Día Mundial del Turismo.

Al respecto, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que “esta será una oportunidad única para vivir una experiencia inmersiva gracias a la tecnología, con la que resaltaremos la riqueza natural y la diversidad turística del país, con un énfasis especial en las experiencias de aventura, por las que hemos sido reconocidos a nivel internacional, sobre todo en este año en que seremos sede de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura de ATTA”.

El mapping turístico de Chile estará disponible desde las 20:00 horas para que la ciudadanía completa disfrute de las proyecciones de un innovador espectáculo en este escenario emblemático de la capital del país.