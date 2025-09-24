¿Panoramas deportivos en primavera? Las corridas familiares para lo que queda de septiembre

La primavera trae consigo temperaturas agradables que invitan a disfrutar de actividades al aire libre. En este contexto, distintas corridas familiares se realizarán durante septiembre, buscando promover la vida sana, la actividad física y la convivencia comunitaria. Además, especialistas recuerdan la importancia de usar protector solar y mantenerse hidratados, especialmente en jornadas de alta exposición al sol.

Primavera Kids Run en Peñalolén

El domingo 28 de septiembre, desde las 09:00 horas, se vivirá la segunda edición de la Primavera Kids Run en el Jardín de Macul, perteneciente a la Viña Cousiño Macul.

El evento contará con categorías según la edad:

Mini: 3 a 5 años

3 a 5 años Peque: 6 a 9 años

6 a 9 años Junior: 10 a 12 años

Cada inscripción, con valor de $20.000 por niño, incluye jockey, snack saludable, dorsal, medalla y actividades guiadas por monitores. Los adultos acompañantes podrán asistir de manera gratuita (máximo dos por niño).

Verónica Cousiño, Gerente de Marketing de Cousiño Macul, destacó que “queremos que los niños vivan la experiencia del Jardín de Macul a través del Primavera Kids Run, que está pensado para disfrutar en familia, de una manera entretenida y en un ambiente que promueva la vida sana y al aire libre”.

¿La dirección? Avenida Quilín 7100, Peñalolén. Las inscripciones se pueden realizar en este link.

Una primavera para moverse en familia

El sábado 27 de septiembre, la comuna de Curepto organizará una corrida gratuita con cupos limitados a 300 participantes.

Las distancias serán de 1, 2 y 4 kilómetros, pensadas para niños, niñas, adolescentes y adultos que busquen compartir en un entorno deportivo y recreativo.

Por otro lado, la tradicional Corrida Tuniche se realizará el domingo 28 de septiembre en Graneros. Este año ofrecerá distancias de 3, 5, 10 y 21 km, con inscripciones a $8.000 más cargos y un total de 600 cupos disponibles.

Los primeros 500 inscritos recibirán una polera oficial. La entrega de kits será el sábado 27 en el Club El Semillero, organizador del evento junto a la Municipalidad de Graneros.

Ese mismo domingo 28, Chillán recibirá la Corrida Familiar por la Vida Sana NT Run 2025, con un recorrido de 3,5 kilómetros. La actividad busca promover un estilo de vida saludable y dar a conocer el canal Nuevo Tiempo 21.1 y 21.2 en señal abierta para la Región de Ñuble.

La inscripción es gratuita y cuenta con un cupo máximo de 1.500 participantes, disponibles a través del sitio oficial del evento.

Septiembre se perfila como un mes ideal para compartir en familia y fomentar la actividad física. Con corridas para todas las edades, estas iniciativas no solo promueven el deporte, sino también el encuentro comunitario en un ambiente seguro y recreativo.