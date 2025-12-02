Empresa argentina apuesta por Santiago como centro estratégico del turismo en Sudamérica

A las puertas del verano, el turismo en Chile comienza a intensificarse y empresas internacionales mueven sus fichas. Vivencias Travel, con siete años de presencia en el país, anunció que Santiago se convertirá en su base de operaciones para crecer en el mercado latinoamericano.

Con la inauguración de su nueva oficina en Providencia, la agencia argentina Vivencias Travel dio un paso decisivo para reforzar su presencia en Chile y expandirse hacia otros mercados sudamericanos. El anuncio se realizó durante el evento “Santiago Vive Vivencias”, donde la compañía detalló que el país se transformará en su principal plataforma operativa para los próximos años.

La firma, originaria de Bariloche y con presencia en Chile desde 2018, espera atraer esta temporada a más de 10.000 turistas brasileños, un crecimiento significativo respecto a los 3.000 a 3.500 que recibieron en años anteriores. Según cifras del Ministerio de Economía y Sernatur, Brasil fue el principal emisor de turistas hacia Chile en 2024, con más de 787 mil visitas.

Apuesta por el mercado brasileño y expansión regional

El fundador de Vivencias Travel, Marcelo Rollandi, explicó que la relocalización de su operación regional en Santiago representa una oportunidad para fortalecer la llegada de visitantes brasileños.

“La ampliación y rediseño de nuestras oficinas en Santiago significa una tremenda oportunidad para aumentar el mercado de turistas brasileños que quieren visitar la capital chilena y tener una proyección de expansión hacia todo el mercado sudamericano”, afirmó.

La estrategia contempla también la apertura de nuevas sucursales en Perú y Paraguay en 2026, en un plan que busca consolidar una red sudamericana con Chile como eje.

Chile como puerta de entrada a destinos patagónicos

Además de impulsar el turismo receptivo hacia Santiago, Atacama, La Serena, Valparaíso, Pucón y Aysén, la compañía trabajará en integrar rutas binacionales, uniendo la patagonia argentina y chilena para atraer a turistas de Estados Unidos y Europa a través del cruce andino por Puerto Varas.

El segmento estudiantil continúa siendo uno de los pilares de su operación, junto con los viajes corporativos y el turismo individual adulto, especialmente de cruceristas. En 2024, Vivencias Travel alcanzó más de 100 mil turistas, de los cuales el 30% correspondió a Chile.