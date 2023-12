Zapatos de perro: veterinarios recomiendan su uso para paseos en días calurosos de verano

Cada vez es más común ver perros con zapatos caminando por las calles. Y si bien esto puede ser visto como un accesorio innecesario para algunos, hay veterinarios que recomiendan su uso sobre todo en verano, ya que sus cojinetes pueden quemarse y herirse con el cemento o asfalto caliente.

“Se recomienda su uso cuando hay altas temperaturas y el asfalto o cemento se calienta mucho; para cuando nuestras mascotas salen a lugares que se puedan incrustar espigas o pastos entre sus dedos, que se entierran, infectan y terminan en cirugía; y en invierno para evitar que se mojen las patas con la lluvia y que vuelvan a casa con sus patas embarradas”, explica la veterinaria y product manager de Ripley Pets, Elizabeth Blanco.

En el mercado nacional se pueden encontrar, por lo menos, cuatro tipos de zapatos para perro, con precios que van desde los $ 16.990 a los $ 29.027, y se clasifican en botas impermeables, zapatos todo terreno, botines estilo calcetín y zapatos de goma, e incluso calcetines para poner debajo de las botas.

“Lo importante a la hora de comprarlos es fijarse en el material, que se adapte a la necesidad del perro y que sea apto para sus patas, que la talla sea la correcta, para que sean cómodos, y que tenga un amarre seguro sin generar daño”, enfatiza la especialista.

Respecto a la frecuencia de uso, Blanco indica que no es bueno que los usen todo el día, sino que lo hagan solo para los paseos. “Podrían generarse hongos por humedad o incluso crear problemas de propiocepción debido a que tienen terminales nerviosos en sus patas”, advierte.

Finalmente, la veterinaria explica cuál es la forma correcta para acostumbrar al perro a usar sus zapatos. “Se debe hacer un proceso de adaptación a ellos con mucho amor y premios, para que ellos lo tomen en forma positiva, para no generar estrés en ellos, porque es algo a lo que no están acostumbrados. El porte y la edad del perro no son un impedimento para que se adapten, mientras sea un proceso con paciencia y dedicación”, señala.