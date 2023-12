Consulta Nacional Ciclista busca medir avances en la aplicación del derecho a biciestacionar

La asociación de defensa del consumidor Bicicultura ADC y el centro ciudadano Bicicultura se encuentran convocando a ciclistas de todo el país a responder una encuesta para medir cuál es la situación que enfrentan las personas que compran bicicletas u otro tipo de ciclos para movilizarse, al momento de llegar a destino y tener que estacionar.

“Aunque muy pocos lo saben, en Chile, los edificios de cualquier tipo, públicos y privados de uso público, residenciales, de comercio o de servicios, que obtuvieron permiso de edificación a partir de junio de 2015 están afectos al Decreto Supremo 109 del Minvu y deben habilitar y ofrecer biciestacionamientos seguros para residentes, visitas, clientes, pacientes o estudiantes”, explica Amarilis Horta, directora de Bicicultura.

El decreto establece también dónde pueden y dónde no pueden estar emplazados, requisitos de calidad y cantidad. Según la filósofa, el bajo cumplimiento se debería por una parte a que no existe un mecanismo establecido y capacidades de fiscalización por parte del Estado -del Minvu y municipios- y por otro, al gran desconocimiento de los propios usuarios y usuarias de ciclos, del derecho que les asiste a contar con espacios seguros para estacionar en buena parte de sus lugares de destino.

“Tampoco saben que, si les roban la bici en los estacionamientos de supermercados, centros comerciales, farmacias, bancos o universidades, tienen derecho a ser indemnizados”, agrega.

Robo de bicicletas

Se estima que en Santiago cada 5 minutos ocurre un robo de bicicleta y que una buena bicicleta, recién comprada por un usuario nuevo y no precavido, no dura en uso más de una semana.

“En el mundo, el robo de bicicletas es mucho más frecuente que el robo de autos. No existen cifras oficiales, pero la situación es crítica. Prácticamente no hay usuario vehicular de bicicleta, que no haya sido víctima de al menos un robo”, explica Víctor Hugo Romo, presidente de la asociación Bicicultura ADC.

“En Chile, poquísima gente registra los números de serie y guarda los comprobantes de compra de su bicicleta, y, a menos que el ladrón de bicicleta sea sorprendido ‘in fraganti’, no es posible comprobar el robo de una bicicleta, lo que en la práctica otorga impunidad casi total a los hechores y está transformando a las bicicletas en el objeto más robado, incluso más que los celulares”, detalla.

El elemento central de esta campaña de educación a consumidores y consumidoras ciclistas es el Derecho a biciestacionar, en Bicicultura.cl, que reúne la información disponible y ofrece la posibilidad de recibir información personalizada y asesoría gratuita

La consulta estará activa hasta el 15 de diciembre a las 23:59 hrs. y es una de las actividades que contempla el proyecto “Espacios seguros para biciestacionar: Difusión y defensa de un derecho conquistado”, ganador del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores del Sernac 2023.