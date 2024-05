Consejos para no caer en estafas al comprar vehículos usados

Las encerronas y portonazos son una lamentable realidad que se vive hoy día en nuestro país. De acuerdo a cifras de Carabineros entre el 5 de abril y el 2 de mayo de este año, se incrementó a casi un 23% el robo de autos, lo que se traduce en un total de 801 autos robados en dicho período. Un promedio de casi 29 vehículos hurtados por día.

Es sumamente importante que quienes estén interesados en comprar un auto usado, sean conscientes de que hay un mercado negro operando actualmente.

Ante esto, Rafael Araneda, subgerente B2C de OLX Autos, indicó que “los clientes deben verificar minuciosamente la documentación del vehículo, realizar inspecciones físicas exhaustivas y, siempre que sea posible, utilizar servicios de pago seguro, con el objetivo de evitar caer en este tipo de estafas”.

Además agregó “estos delitos por lo general se dan cuando la transacción se hace entre particulares y no en lugares establecidos que cuentan con garantías para realizar estas operaciones”

Recomendaciones para evitar comprar un vehículo robado

● Solicita y verifica todos los documentos relacionados con el vehículo, como el título de propiedad, el registro del vehículo, el historial de revisiones técnicas, multas y las características del auto o cualquier otro documento relevante. Asegúrate de

que los documentos coincidan con la identidad del vendedor y que no parezcan falsificados.

● Ingresar en el portal web de la PDI, Auto Seguro, este sitio web permite chequear que un auto no sea robado. En él se puede saber si un vehículo está o no encargado por robo, al introducir el número de patente, su VIN o número de chasis, no se

requieren más documentos.

● Contar con los datos de la persona que ofrece el auto. Por otro lado, si la oferta es demasiado buena para el valor de mercado que tiene el producto, es muy probable que se trate de una estafa.

● Realizar una revisión mecánica, efectuada por algún experto, revisar latas, estado de frenos, caja de cambios, estado del tapiz, volante y lo más importante, probar el vehículo.

● Otra acción clave, es evitar entregar datos personales y transferir dinero sin ver el vehículo, ideal realizar la transacción directa en registro civil o notaría.

● Siempre que realices una transacción de compra o venta de un automóvil, asegúrate de tener un contrato de compra-venta firmado por ambas partes. Este documento puede protegerte legalmente en caso de disputas futuras.