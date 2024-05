La renovación de un SUV compacto que conquista las calles con su imagen y equipamiento

Estrenado en Chile a comienzos del 2021, hoy el Kia Sonet introduce su primera actualización en nuestro país, una que lo pone en línea con el look de los otros modelos de la marca, incorporando las claves de diseño del estilo “Opposites United” que le ha dado una nueva imagen a los modelos de la marca.

Con este nuevo estilo que llega al segmento de los SUV compactos, el modelo ha sido elogiado por la incorporación de elementos contrastantes que se unen para crear una imagen dinámica, fresca y 100% reconocible en las calles.

“El modelo Sonet es nuestra puerta de acceso al mundo SUV y es de gran importancia para poder participar en uno de los segmentos más grandes que actualmente tiene el mercado chileno. Su renovación forma parte de la transformación de Kia, con un diseño en línea con el posicionamiento de la marca, que presenta mejoras en equipamiento, conectividad, tecnología y seguridad de asistencia ADAS para nuestros clientes más exigentes”, comentó Máximo Morel, gerente general Kia Chile.

Siempre a la vanguardia del segmento, el SUV llega desde China, y en esta actualización modifica ligeramente sus medidas para optimizar su espacio interior. Así, cuenta con 1.642 mm de alto y reduce su largo total en 10 mm (4.110 mm), dejando el ancho en 1.790 mm y la distancia entre ejes en 2.500 mm. Su maletero cuenta con 385 litros de capacidad.

Una imagen fresca

En el exterior los cambios son sutiles pero evidentes. Se renueva todo el diseño de las luces para incorporar el estilo Star Map de la marca, alargando los grupos ópticos para incluir los neblineros, dando vida a un look más imponente. Las versiones más equipadas ahora cuentan con luces diurnas, neblineros y luces traseras full LED.

La parrilla delantera también suma retoques, suavizando la silueta de la Tiger Face y armonizando con el nuevo parachoques inferior. Las llantas de aleación de 16” incorporan un nuevo diseño diamantado para ofrecer una imagen actualizada.

En la parte trasera destaca la actualización del protector bajo o Skidplate, que toma formas más rectas y robustas, también se incorpora un nuevo look para el parachoques y las luces traseras se actualizan, ubicándolas de forma vertical e incorporando una barra transversal más notoria que unifica una imagen más imponente.

Los cambios del habitáculo se enfocan en entregar una sensación de mayor calidad. El clúster de 4,2” se renueva para entregar mejor la información del vehículo, el panel central se simplifica, actualizando los mandos con un estilo más horizontal. En la consola se agregan puertos USB para facilitar la carga de dispositivos móviles.

Todas las versiones del Sonet cuentan con conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, además de bluetooth con reconocimiento de voz. Su pantalla táctil de 8” o 10,25” (según versión) permite manejar fácilmente el infoentretenimiento del auto, además de mostrar las imágenes de la cámara de retroceso con líneas guía.

Dependiendo de la versión también estarán disponibles el volante y la palanca de cambios forrados en cuero, asientos abatibles en proporción 60:40 para una mayor versatilidad de carga, Smart Key y botón de encendido, cargador inalámbrico para teléfonos, climatizador automático, y selectores de manejo y terreno.

Más seguridad en la ciudad

Uno de los grandes avances de esta actualización es la incorporación de nuevos elementos de seguridad, con asistentes ADAS que buscan brindar mayor tranquilidad a los conductores en sus aventuras.

De serie, todas las versiones cuentan con seis airbags, frenos de discos delanteros y traseros, ABS, ESC, control crucero, control de frenado en descenso, asistente de partida en pendiente, y asistente de frenado en caso de accidente. Según versión se podrán agregar los asistentes de mantenimiento de carril (LKA), asistente de seguimiento de carril (LFA), asistente de colisión frontal (FCA), asistente de luces altas (HBA) y alerta de atención al conductor (DAW) y sensor de proximidad delantero (según versión) y trasero.

“La incorporación de asistentes a la conducción ADAS nos diferencia de otros productos del segmento, ya que por primera vez estas tecnologías llegan a los SUV de entrada de la marca para ayudarnos a a entregar un producto cada vez más seguro, y que brinda tranquilidad a los conductores y pasajeros para que puedan vivir un día a día más relajado en su conducción”, destacó Felipe Saitúa, gerente de producto Kia Chile.

Potencia y desempeño

En esta actualización, el Kia Sonet llega con el confiable motor 1.5 MPI de 114 caballos de fuerza y hasta 180 Nm de torque máximo. Este propulsor se podrá unir a transmisiones manual de seis marchas o a una automática IVT que ajusta los ratios efectivos con el motor y las condiciones de manejo, ofreciendo una conducción más inteligente.

Sus cuatro versiones están diferenciadas por equipamiento y transmisión, las que se ofrecerán con los siguientes precios (todos los precios incluyen un bono de financiamiento de $800.000):

EX 1.5L 6MT $14.690.000

EX 1.5L IVT $15.890.000

EX 15.L 6MT Full $ 16.690.000

EX 1.5L IVT Full $17.890.000

Todos los modelos de Kia cuentan con una nueva garantía de 100.000 km o 5 años (lo primero en ocurrir) y mantenciones programadas cada 10.000 km para mantener todos los componentes del vehículo funcionando de manera óptima.