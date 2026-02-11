Escapadas para el Día de los Enamorados: desde las alturas de la ciudad a la desconexión total

Cuando el calendario lo permite, San Valentín se convierte en la excusa perfecta para salir de la ciudad o redescubrirla desde otra perspectiva. Ya sea sin salir de Providencia o aprovechando el fin de semana para una breve escapada, estas opciones combinan paisaje, patrimonio y descanso para celebrar el amor lejos de la rutina.

Atardecer y patrimonio desde lo alto del cerro San Cristóbal

Para quienes buscan un momento más contemplativo, Funicular Santiago realizará una edición especial de Roof & Night Sunset este sábado 14 de febrero. La experiencia comienza en la estación Pío Nono, donde los asistentes ascienden mientras el sol comienza a caer sobre la ciudad.

El recorrido culmina en el Salón Tudor, espacio patrimonial que este año cobra especial relevancia al celebrarse el centenario del Funicular. Allí, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, una cata de vinos y una ambientación pensada especialmente para el Día del Amor y la Amistad.

Con el paso de los minutos, la experiencia transita del atardecer a la noche, permitiendo observar Santiago iluminado desde la cumbre del cerro, en uno de los puntos más emblemáticos de la capital. Un panorama ideal para parejas que buscan celebrar desde el paisaje, la historia y la pausa.

Termas para desconectarse en pareja

Para quienes buscan salir de Santiago y apostar por el descanso, las termas siguen siendo una de las alternativas favoritas. La plataforma Recorrido.cl propone destinos sin necesidad de automóvil.

Termas El Corazón , con más de 80 años de historia, ofrece paquetes especiales para San Valentín que incluyen estadía, cóctel, fiesta nocturna y opciones de masajes en pareja.

, con más de 80 años de historia, ofrece paquetes especiales para San Valentín que incluyen estadía, cóctel, fiesta nocturna y opciones de masajes en pareja. Termas de Jahuel , en el Valle de Aconcagua, propone una experiencia más exclusiva, con piscinas termales, spa, caminatas y gastronomía de alto nivel.

, en el Valle de Aconcagua, propone una experiencia más exclusiva, con piscinas termales, spa, caminatas y gastronomía de alto nivel. Nevados de Chillán, ideal para quienes quieren extender el viaje, combina piscinas termales al aire libre con un entorno de montaña único.

Teatro, conversación y noche en Bellavista

Comenzar la celebración con una experiencia cultural sigue siendo una de las formas más elegantes de vivir San Valentín. En pleno barrio Bellavista, Teatro MORI presenta el 14 de febrero la comedia de improvisación Amantes, Parejas Disparejas, una obra que pone en escena —con humor y complicidad— los conflictos, acuerdos y contradicciones de la vida en pareja.

La función especial del Día del Amor y la Amistad se realizará a las 20:30 horas, con una duración cercana a una hora, lo que permite enlazar el panorama con una cena posterior. Además, las entradas cuentan con un 20% de descuento, convirtiéndola en una alternativa accesible y atractiva para comenzar la noche.

A pocos minutos caminando, el circuito gastronómico de Bellavista y Terrazas San Cristóbal permite continuar la velada con coctelería de autor, cenas especiales o simplemente una copa para seguir la conversación.

Naturaleza y desconexión: escapada a Laguna Esmeralda

Para quienes prefieren cambiar el ruido urbano por naturaleza, Laguna Esmeralda, en la comuna de Melipilla, aparece como una alternativa cercana y distinta. Este destino permite una escapada de día o de fin de semana, ideal para parejas que disfrutan de actividades al aire libre.

El entorno invita a caminatas tranquilas, paseos en kayak, picnic junto al agua y momentos de descanso en un paisaje verde, lejos del ritmo acelerado de la ciudad. Es una opción perfecta para quienes buscan celebrar el amor de manera simple, conectados con la naturaleza y sin grandes multitudes.

Escapadas a la playa: mar, caminatas y atardeceres

El litoral central sigue siendo uno de los destinos preferidos para San Valentín. Viña del Mar, a poco más de una hora y media de Santiago, ofrece una combinación segura de playa, paseos costeros, atardeceres y una amplia oferta hotelera y gastronómica.

Para quienes buscan una experiencia complementaria, comunas cercanas como Concón, Reñaca o incluso una visita a Valparaíso permiten armar un recorrido flexible, mezclando caminatas frente al mar, miradores y cenas informales o más sofisticadas, según el presupuesto y el estilo del viaje.

Ya sea por el día o durante todo el fin de semana, la costa aparece como un escenario clásico para celebrar el amor con los pies en la arena y el sonido del mar como telón de fondo.