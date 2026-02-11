MIM celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con entrada liberada

Este 11 de febrero de 2026 el Museo Interactivo Mirador se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con una jornada especial dedicada a visibilizar el aporte histórico y contemporáneo de las mujeres en este campo, a través de experiencias participativas, charlas, talleres y una intervención visual inédita en sus espacios.

Durante todo el día, entre 10:00 y 18:00 horas, el museo abrirá sus puertas con entrada liberada para niñas y mujeres —con un total de 2.000 accesos gratuitos— que lleguen a comprar su entrada en forma presencial, reafirmando su compromiso con el acceso inclusivo al conocimiento y la promoción de vocaciones científicas desde la infancia.

Uno de los hitos centrales de la jornada será una intervención visual y simbólica compuesta por telas suspendidas en distintos espacios del museo que destacan a una científica, transformando el recorrido habitual en una experiencia de encuentro con rostros, historias y aportes que han quedado fuera del relato tradicional. La instalación invita a reflexionar sobre la diversidad de miradas que construyen la ciencia y busca despertar curiosidad, preguntas y referentes en niñas y jóvenes.

La experiencia se complementará con la actividad Pregúntale a una científica, donde estudiantes y científicas dialogarán directamente con el público en distintas salas del museo, compartiendo sus trayectorias, investigaciones y motivaciones. También podrán interactuar con experimentos y dispositivos que ponen en valor el trabajo de mujeres vinculadas a distintas áreas del conocimiento y en la Sala del Asombro se desarrollarán charlas breves y experimentos en vivo dirigidos a visitantes de todas las edades.

A la programación habitual del museo, con los talleres ¿Lo que ves y oyes es real?, Arqueólogas del espacio y Taller de creación Asobikobo, se sumará una oferta complementaria con las experiencias Arduinos para noobs, enfocado en programación para niñas y mujeres; Científicas en Acción, un entretenido y educativo juego de mesa que estará disponible en la Mediateca; un Taller de Fotobordado, inspirado en grandes mujeres de la ciencia; y el equipo de itinerancias presentará un show durante la mañana. Todas estas actividades buscan acercar la ciencia desde lenguajes creativos, lúdicos y accesibles.

Como recuerdo de la experiencia, las visitantes mujeres recibirán un pasaporte gratuito tipo fanzine, que podrá ser timbrado en cada una de las estaciones y actividades del Museo Interactivo Mirador y del Museo Interactivo de la Astronomía, incentivando un recorrido activo por la programación del día.