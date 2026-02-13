Chile inicia temporada de vendimias con más de 40 fiestas entre febrero y mayo

Chile es un país vitivinícola y comienza una de las temporadas más importantes del año: la vendimia. Más allá de lo técnico, impulsa la economía local, el turismo enológico y preserva tradiciones culturales, celebrando el trabajo agrícola y las raíces criollas.

La ruta parte los días 13, 14 y 15 de febrero con la Fiesta de la Vendimia de Palmilla y se extiende hasta el 29 de mayo, con la Vendimia Universitaria de la Universidad de Talca, ideal para quienes quieren seguir viajando más allá de los típicos destinos de verano.

En los últimos años, las Fiestas de la Vendimia se han consolidado como experiencias turísticas únicas, donde el vino es el punto de partida para vivir el territorio, su cultura y su identidad. Más que un evento puntual, hoy son panoramas planificados, esperados y recomendados, que convocan a públicos diversos y motivan escapadas de fin de semana a lo largo del país.

Las vendimias no son solo degustaciones: son experiencias completas. Según el Perfil de Visitantes 2025, elaborado por la Subsecretaría de Turismo, Enoturismo Chile y la Universidad de Talca, el público es mayoritariamente femenino (61%) y con fuerte arraigo local, ya que 77,9% de los asistentes proviene de la misma región donde se realiza la fiesta. Además, 26,3% vive su primera vendimia, mientras que 62,2% participa en una o más por temporada, demostrando un alto nivel de fidelización.

A esto se suma una alta valoración de la experiencia: el 79,2% de los asistentes evalúa las vendimias con nota 6 o 7, destacando aspectos como seguridad, atención en los stands y la facilidad para acceder a copas y tickets de degustación, elementos clave para disfrutar estos panoramas con tranquilidad.

Calendario 2026

El calendario 2026 ofrece una diversidad de propuestas que recorren todo Chile. Conviven vendimias tradicionales y emblemáticas —como la Fiesta de la Vendimia de Curicó, la más antigua del país, o la Vendimia de Colchagua, una de las más masivas y reconocidas— con celebraciones que destacan por su identidad y singularidad. Entre ellas, una vendimia en pleno desierto en la Pampa del Tamarugal; una vendimia urbana en Barrio Italia, que lleva el campo a la ciudad; la Fiesta del Vino de Pirque, que celebra sus 100 años con más de 30 viñas; experiencias campesinas con molienda tradicional y gastronomía de campo; y panoramas únicos como el “tren del recuerdo” en el Valle del Aconcagua.

Para facilitar la planificación y el acceso a esta amplia cartelera, Enoturismo Chile de Corfo puso a disposición del público el Mapa de Vendimias en su sitio web, una herramienta práctica que permite buscar las fiestas por fecha, valle o tipo de evento, revisar cómo llegar y conocer la programación de cada celebración, facilitando una participación informada y accesible.

“Uno de los principales desafíos ha sido ordenar y disponibilizar esta información de manera clara y útil para las personas. Hoy, a través del Mapa de Vendimias, cualquier persona puede planificar con tiempo su visita, informarse sobre las fechas, cómo llegar y vivir la vendimia de forma mucho más simple y completa”, señala Alicia Ortiz, gerente de Enoturismo Chile.

La vendimias en febrero son:

13, 14 y 15| Fiesta de la Vendimia de Palmilla, Parque Presidente Errázuriz, Palmilla, R de O´Higgins.

Fiesta de la Vendimia de Palmilla, Parque Presidente Errázuriz, Palmilla, R de O´Higgins. 14| Fiesta de la Vendimia Arnaud Faupin, Viña Arnaud Faupin Vinos Naturales, Salamanca, R. de Coquimbo.

Fiesta de la Vendimia Arnaud Faupin, Viña Arnaud Faupin Vinos Naturales, Salamanca, R. de Coquimbo. 28| Fiesta de la Vendimia Arnaud Faupin, Viña Arnaud Faupin Vinos Naturales, Salamanca, R. de Coquimbo.

Fiesta de la Vendimia Arnaud Faupin, Viña Arnaud Faupin Vinos Naturales, Salamanca, R. de Coquimbo. 22| Fiesta de la Vendimia de Vicuña, Plaza Gabriela Mistral, Vicuña, R. Coquimbo.

Fiesta de la Vendimia de Vicuña, Plaza Gabriela Mistral, Vicuña, R. Coquimbo. 28 al 01 marzo |Fiesta de la Vendimia de Ovalle, Casco histórico de Ovalle, Ovalle, R. Coquimbo.

Vendimias con Sello: experiencias destacadas a nivel nacional

Esta temporada también invita a conocer las 8 Fiestas de la Vendimia que cuentan con el Sello Vendimias de Chile 2025, (Colchagua, Curicó, Casablanca, Isla de Maipo, Marchigüe, Portezuelo, Valle del Maipo y Universitaria U. de Talca), reconocimiento que distingue celebraciones que cumplen estándares de buenas prácticas, calidad en la organización y foco en la experiencia del visitante.

En esta temporada contamos además con 18 Fiestas de la Vendimia que se encuentran postulando al Sello 2026, 8 para renovación y 10 nuevas, comprometidas con impulsar una mejora continua en servicios, puesta en escena y vínculo con el territorio.

📍 Revisa el Mapa de Vendimias y planifica tu próxima vendimia en https://www.enoturismochile.cl/mapa-de-vendimias/