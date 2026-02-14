31 participantes dan vida al Encuentro Internacional de Payadores Casablanca 2026

La Plaza de Armas de Casablanca volvió a transformarse en el gran escenario iberoamericano del verso improvisado con la inauguración del XXXII Encuentro Internacional de Payadores Casablanca 2026, una verdadera celebración donde la paya, la décima espinela y la tradición oral se hacen fiesta.

Durante tres jornadas, 31 payadores y payadoras provenientes de ocho países llenan de música, folclor y emoción el corazón del llamado “Valle más lindo de Chile”. Este año, Chile recibe delegaciones de Argentina, Colombia, Cuba, México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay, consolidando a Casablanca como epicentro latinoamericano de la improvisación poética.

El alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, destacó la masiva convocatoria y el ambiente familiar que ha marcado el inicio del evento. “Tenemos ocho países participando y ha sido con plaza llena, tranquilo, bonito. Los quiero invitar a todos a venir a nuestra linda comuna de Casablanca y gozar de lo que realmente es cultura, del verso improvisado, de la paya, de la décima espinela. Vénganse a pasar días entretenidos con gastronomía, artesanía, buenos vinos y cervezas del valle, y mucha actividad familiar”.

Cultura que une fronteras

La dimensión internacional del encuentro también fue subrayada por María del Carmen Harris, Cónsul General de Panamá en Valparaíso, quien valoró estas instancias como espacios de integración cultural latinoamericana. “Soy una enamorada de la cultura no solamente de mi país, sino de Latinoamérica en general. Son tradiciones que deben ir pasando de generación en generación para que no se pierdan y sigamos creciendo como hermanos latinoamericanos”.

Desde la delegación panameña, María Milagros Marín destacó además el rol femenino en la tarima: “Es un honor estar en esta tierra tan hermosa. Me parece grandioso el desempeño de la mujer en la décima cantada. La mujer también tiene valor en la tarima y puede improvisar a su estilo y manera”.

Duelo poético, gastronomía y artesanía: el complemento perfecto

La segunda jornada, este sábado 14 de febrero, estará marcada por los tradicionales Contrapuntos, dinámicas en que representantes de distintos países se enfrentan en un “duelo poético” e intelectual completamente improvisado, uno de los momentos más esperados por el público.

La tarde también contará con presentaciones de agrupaciones folclóricas locales como Ballet Folclórico Casablanca, Renacer, EFOVAC y Los del Mauco, desde las 16:30 horas.

Como en cada evento masivo organizado por la Municipalidad de Casablanca, la Feria de Gastronomía y Artesanía cumple un rol central. Desde el mediodía, vecinos y visitantes pueden disfrutar de comidas típicas, degustaciones de vinos del valle, cervezas artesanales y productos locales, convirtiendo la experiencia en una verdadera fiesta cultural y familiar.

Programación

Sábado 14 de febrero

11:00 hrs

Taller de improvisación para payadores – Museo de Casablanca

Parranda en locales comerciales de Lo Vásquez

Muestra Hogar Fundación Las Rosas

Plaza de Armas

12:00 hrs: Feria de artesanía, comidas típicas y degustaciones de vinos

15:00 – 18:00 hrs: Presentaciones artísticas y folclóricas

19:00 – 01:00 hrs: Segunda jornada del Encuentro Internacional de Payadores

Domingo 15 de febrero

12:00 hrs: Feria de artesanía, comidas típicas y degustaciones de vinos

12:30 – 13:30 hrs: Misa Canto a lo Divino – Iglesia de Casablanca

16:30 – 21:00 hrs: Remate de Versos Improvisados y cierre del encuentro

Con plaza llena y versos que cruzan fronteras, Casablanca vuelve a demostrar que cuando la tradición se mantiene viva, el verso no solo se improvisa: se celebra.