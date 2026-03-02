Teleférico Santiago: la experiencia para descubrir la capital desde las alturas suma nuevo recorrido

En el corazón del Parque Metropolitano de Santiago —el parque urbano más grande de Latinoamérica y pulmón verde de la capital— se encuentra el atractivo turístico número uno de Chile y distinguido con el premio “Best of the Best” de Tripadvisor 2024. Un recorrido aéreo se ha consolidado como una experiencia obligada tanto para visitantes como para santiaguinos.

A bordo de sus cómodas y seguras cabinas, el viaje invita a elevarse por el Cerro San Cristóbal hasta su cumbre, regalando vistas panorámicas únicas de la ciudad y la imponente Cordillera de los Andes. En días despejados, el contraste entre los rascacielos, los barrios históricos y la muralla natural de montañas ofrece una postal inolvidable.

Tres estaciones, múltiples experiencias

La ruta clásica del teleférico contempla tres estaciones: Oasis, Tupahue y Cumbre. Cada una conecta con distintos atractivos del parque.

En el trayecto es posible acceder al Jardín Japonés, un espacio de contemplación rodeado de vegetación; a la tradicional piscina Tupahue, uno de los clásicos del verano santiaguino; y al emblemático Santuario de la Inmaculada Concepción, que corona el cerro y se ha convertido en símbolo de la ciudad.

La experiencia combina naturaleza, patrimonio y recreación al aire libre, convirtiéndose en un panorama ideal para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

Nuevo Teleférico Pío Nono: una puerta de entrada desde Bellavista

Santiago suma ahora una nueva experiencia en las alturas con la apertura del Teleférico Pío Nono, que inicia su etapa de marcha blanca a partir del martes 3 de marzo. Esta fase permitirá a las personas inscribirse para obtener tickets y ser parte de los primeros viajes oficiales del nuevo trazado.

El proyecto nace con el objetivo de ampliar la conectividad del cerro y facilitar un acceso directo desde el sector Bellavista, fortaleciendo el vínculo entre naturaleza y ciudad.

La nueva ruta contempla dos estaciones —Zoológico y Manuel Foster— conectando puntos estratégicos como el histórico Zoológico Nacional de Chile y el Observatorio Manuel Foster, además de todos los atractivos que rodean la cumbre.

El sistema cuenta con 24 cabinas con capacidad para ocho personas cada una. El recorrido total es de un kilómetro y se realiza en aproximadamente siete minutos, tiempo suficiente para disfrutar vistas privilegiadas de Santiago, la cordillera y el entorno natural del cerro.

Una experiencia integral

Con esta nueva ruta —que se suma a la tradicional vía Pedro de Valdivia— el Teleférico Santiago refuerza su posición como el principal atractivo turístico de la capital. Además, los visitantes pueden combinar ambas rutas y optar por tickets integrados que incluyen el funicular y los buses panorámicos, creando un circuito completo para recorrer el Cerro San Cristóbal desde distintas perspectivas.

La marcha blanca del Teleférico Pío Nono es una invitación abierta a descubrir una nueva forma de mirar Santiago: suspendidos en el aire, con la ciudad a los pies y la cordillera como telón de fondo. Una experiencia que mezcla historia, paisaje y emoción en un solo viaje.