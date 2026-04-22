Nuevo parque urbano en Santiago inaugura con festival y más de 300 hectáreas para el deporte

Santiago suma un nuevo espacio para el deporte y la vida al aire libre. El Parque Guay Guay abrirá oficialmente sus puertas con un festival que reunirá competencias, actividades recreativas y una amplia oferta orientada a distintos públicos.

Ubicado en la zona alta de Piedra Roja, en Santiago, el Parque Guay Guay se posiciona como el segundo parque urbano más grande de la ciudad, con cerca de 300 hectáreas destinadas a actividades deportivas y recreativas.

El recinto será inaugurado el sábado 30 de mayo con el “Guay Guay Inaugural Fest”, una jornada abierta al público que busca presentar la propuesta integral del proyecto: combinar deporte, naturaleza y comunidad en un mismo espacio.

Festival de apertura: deporte y actividades para todo público

El evento se desarrollará entre las 7:00 y las 18:00 horas y contempla la participación de más de 800 corredores y más de 1.300 asistentes.

La programación incluye competencias de trail running, carreras infantiles, inducciones deportivas, charlas técnicas de mountain bike y una competencia en esta disciplina. También habrá actividades familiares, exhibiciones, shows de saltos y premiaciones.

En paralelo, el festival incorporará música en vivo, a cargo de School of Rock, además de una feria de marcas, zonas de activación, concursos y un food garden, ampliando la experiencia más allá de lo estrictamente deportivo.

Infraestructura de alto estándar

El parque cuenta con 18 pistas de mountain bike de nivel internacional, más de 12 kilómetros de senderos de trekking y circuitos diseñados para distintos niveles de experiencia.

A esto se suman pumptracks asfaltados, zonas de progresión para ciclistas y espacios destinados a público infantil, configurando un entorno pensado tanto para deportistas como para familias.

En términos de equipamiento, el proyecto contempla la incorporación de servicios como restaurante, gimnasio, salón de eventos, tienda deportiva, taller de bicicletas y arriendo de e-bikes.

Juan José Bouchon, presidente del proyecto, señala que “parque Guay Guay es bien único por ser muy atractivo para los amantes del MTB y trekking, todos juntos pero no revueltos, a lo que se suma una muy completa oferta de

equipamiento”.

Naturaleza y sostenibilidad

El parque se emplaza en un entorno natural caracterizado por bosque esclerófilo y vertientes cordilleranas, elementos que forman parte de su propuesta.

El diseño del espacio incorpora senderos que buscan minimizar el impacto ambiental, junto con el uso de energías renovables y programas de conservación.

“El estándar de los circuitos es lo que nos diferencia en el mercado nacional y nuestra marca registrada”, comenta Tomás Valenzuela, líder de Parkland.

Una nueva etapa para el outdoor en Santiago

El desarrollo del Parque Guay Guay se da en un contexto de creciente interés por actividades al aire libre en la capital, donde la demanda por espacios de recreación y deporte ha ido en aumento.

La apertura de este recinto busca responder a esa tendencia, ofreciendo infraestructura especializada y experiencias diversas en un mismo lugar.

El “Guay Guay Inaugural Fest” marca el inicio de este proyecto, que apunta a consolidarse como un punto de encuentro permanente entre deporte, naturaleza y comunidad en la ciudad.

El evento es abierto al público y contará con venta de entradas en distintas categorías, según el tipo de experiencia que los asistentes deseen vivir, ya sea participando en competencias o asistiendo a las actividades del festival.

Con esta inauguración, Santiago incorpora un nuevo espacio que amplía su oferta outdoor y refuerza el vínculo entre la ciudad y su entorno natural.