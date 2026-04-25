Barrio, cultura y cocina: Mercadito Las Telas regresa a Independencia con nueva edición

La comuna de Independencia volverá a convertir sus calles en un espacio de encuentro ciudadano con una nueva edición del Mercadito Las Telas, una iniciativa que combina cultura, economía local y recuperación del espacio público.

El evento, organizado por la Corporación Municipal Independencia Ciudadana, se desarrollará el sábado 25 y domingo 26 de abril entre las 12:00 y las 19:00 horas en el histórico pasaje Beltrán Mathieu, ubicado a pasos del Metro Cal y Canto.

La actividad busca consolidarse como un punto de encuentro cultural y económico en el norte de Santiago, integrando música, gastronomía y emprendimiento en un entorno barrial.

Música, cultura y espacio público

La programación contempla presentaciones musicales en vivo durante ambas jornadas. El sábado se presentará el músico Vicente Cifuentes junto a los DJ Loops and Jones, además de un campeonato de ajedrez organizado por La Torre Ambulante en el ex Teatro Capitol.

El domingo será el turno de Cristóbal Briceño, además del proyecto musical Laro. A esto se suma una clase abierta de jazz de salón a cargo de Crazy Legs, orientada a quienes quieran participar y activar el espacio público desde la danza.

Emprendimiento y gastronomía local

Más de 30 emprendedores darán vida a la feria, con propuestas que combinan diseño, oficios y creación independiente. En paralelo, la gastronomía se posiciona como uno de los ejes principales del encuentro.

Entre las propuestas destacan iniciativas como Disis Pizza, con preparaciones artesanales, y Hasta Pronto Brewing, enfocada en la cultura cervecera y el maridaje. Ambas reflejan una tendencia creciente en la escena local: la articulación entre cocina, identidad territorial y comunidad.

Una estrategia de desarrollo barrial

El Mercadito Las Telas forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Independencia Ciudadana, orientada a reactivar barrios mediante cultura, innovación social y economía local.

En este contexto, el Laboratorio Ciudadano LaPaz482 cumple un rol central como espacio de encuentro y desarrollo de proyectos colaborativos entre vecinos, emprendedores y creadores.

Desde este espacio han surgido iniciativas como el Laboratorio Textil, enfocado en la reutilización de prendas, y el Laboratorio Ambiental, que promueve la educación en sostenibilidad.

Cultura como eje de cohesión social

La propuesta también incluye proyectos como el Cine Arte Independencia y programas comunitarios que buscan fortalecer la participación ciudadana y el uso positivo del espacio público.

“Independencia tiene distritos económicos históricos. Lo que hacemos es activarlos con cultura, con alianzas y con espacios abiertos para que la gente vuelva a habitar la calle”, señaló Vicente Alti, director ejecutivo de Independencia Ciudadana.

Un modelo que apuesta por el territorio

Más allá de una feria puntual, el Mercadito Las Telas se proyecta como parte de un modelo urbano que busca fortalecer la cohesión social desde el barrio.

La iniciativa combina cultura, gastronomía y emprendimiento como herramientas para dinamizar la vida comunitaria, en un contexto donde las ciudades buscan revalorizar sus espacios públicos y promover la participación local.

Con entrada liberada, el evento invita a vecinos y visitantes a reencontrarse con el barrio y a habitar la ciudad desde una lógica más cercana y comunitaria.