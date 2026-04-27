“Arte en Distrito” 2026: street art con más de 20 artistas en Santiago

En una propuesta que cruza la sofisticación con la cultura urbana, Parque Arauco lanza una nueva edición de “Arte en Distrito” by Makers, instancia que transformará el Distrito de Lujo en una galería abierta de street art durante el último fin de semana de abril.

Entre el 24 y 26 de abril, más de 20 artistas nacionales darán vida a esta exhibición, que en su versión 2026 apuesta por una experiencia renovada al integrar el arte urbano con actividades participativas. La iniciativa, desarrollada en alianza con Makers, reunirá a exponentes de la escena local como Jo Jiménez, Tomás Id, Plástica, Constanza Varela y Soy Jara.

Un panorama con propósito y acción

Más allá de la exhibición y venta de obras, “Arte en Distrito” busca generar una experiencia participativa. Es por eso que el evento contará con el apoyo de la Fundación Miradas Compartidas, que tiene como fin crear una transformación social, a través de programas recreativos inclusivos para personas con discapacidades. Ellos tendrán un stand informativo y estarán a cargo de la “pausa activa”, un espacio de tiempo para desconectarse, recargar energías y compartir junto a los artistas y visitantes.

Como parte de su programación, el evento incluirá talleres con inscripción previa. El sábado 25 a las 12:00 horas, la artista Jo Jiménez encabezará el taller “Volver al papel”, inspirado en su libro Fiesta 30. En tanto, el domingo 26 a la misma hora, el artista Coto Chadid liderará un taller de stencil dirigido a niños, enfocado en la intervención y customización de poleras.

La actividad se realizará en el Distrito de Lujo, ubicado en el piso 3, Zona B de Parque Arauco, y contará con entrada gratuita y abierta a todo público.

Consolidado como un punto de encuentro entre arte y comercio, el espacio apuesta en esta edición por un giro en su propuesta, integrando la estética del street art en un entorno de alta gama y posicionándose como una vitrina relevante para el talento artístico nacional.