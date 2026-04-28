Vendimia San Fernando 2026: el gran cierre de la temporada del Valle de Colchagua

Con el calendario de vendimias llegando a su fin en Chile -a la espera del cierre con el Valle del Maipo-, la Fiesta de la Vendimia de San Fernando se posiciona como uno de los broches de oro de la temporada. Programada para los días 1, 2 y 3 de mayo, esta segunda edición no solo busca repetir el éxito de su debut, sino también consolidarse como un panorama enogastronómico imprescindible para quienes siguen la ruta del vino en la zona central.

Ubicada en el corazón del Valle de Colchagua, y a poco más de 90 minutos de Santiago, la ciudad de San Fernando se transforma durante tres días en un punto de encuentro entre tradición, cultura y turismo. La Plaza de Armas de San Fernando será el epicentro de esta celebración que rinde homenaje al vino como patrimonio identitario.

Una experiencia que va más allá del vino

El evento apuesta por una experiencia integral que combina degustaciones, gastronomía y cultura local. La muestra enológica reunirá a algunas de las viñas más destacadas del valle, acompañadas de charlas especializadas lideradas por sommeliers y enólogos, acercando el conocimiento del vino tanto a expertos como a aficionados.

A esto se suma una propuesta gastronómica diversa, donde convivirán restaurantes, food trucks y productos gourmet, reforzando el vínculo entre vino y cocina local. En paralelo, la feria de artesanía pondrá en valor los oficios tradicionales, mientras el escenario principal ofrecerá una programación musical pensada para convocar a distintos públicos.

La parrilla artística será uno de los grandes atractivos. La apertura del viernes estará a cargo de Alanys Lagos, figura emergente de la música tropical ranchera. El sábado será el turno de Nicole, quien repasará sus clásicos del pop nacional, mientras que el cierre del domingo estará en manos de Garras de Amor, con su sello de cumbia romántica.

También se realizará un After Vendimia oficial en Hacienda Los Lingues.

Un panorama que impulsa el turismo local

El acceso al recinto será gratuito, aunque las degustaciones tendrán un valor que oscila entre los $13.000 y $16.000. El ticket general incluye una copa oficial y cuatro degustaciones, y podrá utilizarse durante cualquiera de las tres jornadas.

En cuanto a los horarios, el evento funcionará entre las 11:30 y las 22:00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo se extenderá hasta las 18:00 horas.

Más allá de la celebración, la Vendimia de San Fernando refleja una tendencia creciente: el posicionamiento de las fiestas del vino como motores de desarrollo turístico y económico. En ese sentido, Colchagua ha sabido articular su identidad vitivinícola con experiencias culturales que atraen tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Tras su primera edición, la organización realizó estudios de medición que permitieron recoger información clave sobre la experiencia del público, el desempeño de las viñas y la articulación con la oferta gastronómica. Este enfoque, poco habitual en celebraciones de este tipo, busca profesionalizar la fiesta y asegurar una mejora continua en cada versión.

La edición 2026 se proyecta así como una instancia más robusta, con identidad propia y un fuerte énfasis en la calidad, tanto en su curaduría enológica como en su propuesta cultural.

Así, esta segunda edición reafirma el lugar de San Fernando dentro del mapa enogastronómico del país, invitando a vivir el vino desde su origen, su territorio y su gente.