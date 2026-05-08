Día de la Madre entre viñedos: enoturismo para celebrar con historia, gastronomía y naturaleza

Cada vez más personas están dejando atrás los regalos tradicionales para apostar por experiencias memorables. Y en ese escenario, el enoturismo se ha consolidado como una de las alternativas más atractivas para celebrar el Día de la Madre: recorridos entre viñedos, degustaciones guiadas, almuerzos maridados, paseos patrimoniales y escapadas en medio de la naturaleza forman parte de una oferta que este año se multiplica en distintos valles vitivinícolas de Chile.

Desde el Valle del Maipo hasta Casablanca y Colchagua, las viñas han preparado actividades especiales que combinan vino, gastronomía, cultura y paisaje, transformando la celebración en una experiencia sensorial y emocional. La tendencia también refleja cómo las viñas abiertas al turismo buscan ampliar su propuesta más allá de la degustación tradicional, integrando patrimonio, sustentabilidad, bienestar y conexión con el entorno.

Historia, patrimonio y vinos ícono en Cousiño Macul

Una de las experiencias más singulares para este Día de la Madre será el regreso del “Tour Histórico Premium” de Viña Cousiño Macul, una actividad que mezcla relato histórico, patrimonio vitivinícola y degustaciones de alta gama en plena ciudad de Santiago.

La experiencia se realizará el sábado 9 de mayo y estará guiada por la historiadora Isabel Eluchans, quien conducirá un recorrido centrado en el legado de Isidora Goyenechea, una de las figuras fundamentales en la historia de la viña y del desarrollo vitivinícola chileno.

El tour comienza con una recepción y un maridaje de quesos y charcutería, para luego avanzar por las bodegas históricas y el museo de la viña, acompañado de degustaciones que incluyen etiquetas emblemáticas como Lota, uno de los vinos ícono de la casa. La experiencia concluye con un recorrido por el Jardín de Macul, un espacio de agroturismo regenerativo donde se busca reconectar con la naturaleza y el paisaje precordillerano.

La propuesta apunta a quienes buscan una celebración distinta, donde el vino se transforma también en vehículo para contar historias familiares, patrimoniales y culturales.

El origen de la leyenda en Pirque

Otra de las grandes apuestas para esta fecha es la programación especial del Centro del Vino de Concha y Toro, ubicado en Pirque, a menos de una hora de Santiago.

El recinto, que hoy se posiciona como uno de los polos más importantes del enoturismo chileno, reúne recorridos patrimoniales, experiencias inmersivas, gastronomía y propuestas nocturnas en torno a la historia de Casillero del Diablo, una de las marcas de vino chileno más reconocidas internacionalmente.

Entre las alternativas destaca la Visita Guiada Premium, que permite recorrer la histórica casona de la viña, sus jardines y las emblemáticas bodegas subterráneas donde nació la famosa leyenda creada originalmente para proteger los vinos almacenados.

La experiencia incorpora degustaciones, relatos y estímulos sensoriales que buscan transformar la visita en un viaje por la historia y el imaginario del vino chileno.

Para quienes buscan una celebración más especial, la viña también ofrecerá la Experiencia Nocturna Casillero del Diablo + Cena, donde el recorrido cambia completamente de atmósfera: luces tenues, aromas a barrica y relatos inmersivos acompañan una cena maridada pensada para celebrar en pareja o en familia.

El Centro del Vino fue recientemente nominado a los World Travel Awards 2026 en la categoría South America’s Leading Tourism Winery, reconocimiento que refuerza el posicionamiento del enoturismo chileno en el escenario internacional.

Colchagua: vino, tradición y cocina chilena

En el Valle de Colchagua, Viña Casa Silva preparó una experiencia especialmente diseñada para celebrar a las madres en su viñedo de Angostura.

La actividad incluye una visita guiada por el viñedo, recorrido por la bodega centenaria, explicación del proceso de elaboración del vino y degustaciones de distintas etiquetas reserva de la casa, acompañadas de tablas de quesos gourmet y una copa de espumante de bienvenida.

Casa Silva ha sido una de las viñas pioneras en consolidar una oferta enoturística vinculada a la identidad del Valle de Colchagua, combinando tradición vitivinícola, hospitalidad y gastronomía local. De hecho, quienes quieran extender la experiencia podrán almorzar en el Club House de la viña, cuya cocina se ha especializado en reinterpretar recetas clásicas chilenas con productos de temporada y maridajes pensados desde el territorio.

La propuesta refleja una tendencia creciente en el turismo del vino: transformar las viñas en destinos integrales donde conviven gastronomía, paisaje, patrimonio y experiencias familiares.

Escapada otoñal entre viñedos en Colchagua

En el Valle de Colchagua, Hotel Viña La Playa preparó una propuesta especialmente pensada para quienes buscan transformar el Día de la Madre en una experiencia de descanso y desconexión en medio de los viñedos.

En plena temporada otoñal, cuando los paisajes del valle adquieren tonos dorados y rojizos, el hotel invita a celebrar con una escapada que combina alojamiento, gastronomía y enoturismo en un entorno marcado por la tranquilidad y la naturaleza.

El programa contempla una noche de alojamiento para dos personas, desayuno incluido y acceso a las instalaciones del hotel, además de una cena especialmente diseñada para la ocasión, con una propuesta gastronómica centrada en productos locales y sabores de temporada, acompañada por vinos de la viña.

La experiencia incorpora además un 50% de descuento en tours enológicos, permitiendo a los visitantes recorrer viñedos, bodegas y cavas para conocer más sobre la identidad vitivinícola del Valle de Colchagua.

Entre las alternativas destacan el Tour Tasting Lunch, que incluye un recorrido privado y almuerzo maridado de cuatro tiempos; “Explorando la Esencia de Viña Sutil”, enfocado en el trabajo vitivinícola y la degustación guiada; y la “Experiencia Íconos Tour”, centrada en vinos de alta gama y degustaciones acompañadas de charcutería.

Naturaleza, vinos orgánicos y picnic en Casablanca

En el Valle de Casablanca, Viñedos Orgánicos Emiliana apuesta por una celebración enfocada en la desconexión, la sustentabilidad y el vínculo con la naturaleza.

Reconocida como la viña orgánica más grande del mundo, Emiliana ha desarrollado una oferta turística donde el eje no es solo el vino, sino también el entorno natural y la agricultura regenerativa.

Entre las experiencias disponibles para este Día de la Madre destaca el picnic gourmet en los jardines de la viña, una propuesta pensada para disfrutar al aire libre entre árboles nativos y biodiversidad característica del valle. La experiencia incluye una canasta con quesos, charcutería artesanal, sándwiches gourmet y vinos de las líneas Adobe o Novas.

También sobresalen las degustaciones premium de vinos ícono como Coyam, Ge o Maycas del Limarí, además de la experiencia “Haz tu Propio Vino”, donde los asistentes pueden transformarse en enólogos por un día y crear su propio ensamblaje guiados por sommeliers.

El enfoque orgánico y regenerativo ha permitido que muchas viñas chilenas comiencen a posicionar el enoturismo no solo como una experiencia gastronómica, sino también como una forma de educación ambiental y conexión con el territorio.

Una tendencia que crece en todo Chile

El auge del enoturismo para fechas como el Día de la Madre también queda reflejado en la oferta reunida por Enoturismo Chile, plataforma impulsada por Corfo que hoy agrupa cerca de 200 experiencias en distintas regiones del país.

La selección incluye tours, degustaciones, almuerzos y maridajes pensados para compartir en familia, con propuestas en valles como Itata, Maipo, Cachapoal, Colchagua y Casablanca. Entre las experiencias destacadas figuran opciones como el almuerzo degustación de Viña San Pedro, el tour especial de Viña Maturana, propuestas de Viña Tres C y Cuatro Almas Wines, además del maridaje especial de Casas del Bosque y promociones en La Viña del Señor.

Una de las experiencias más llamativas es el “Maridaje Flores & Botanic Series | Edición Día de la Madre” de Casas del Bosque, en el Valle de Casablanca. La propuesta, de 2,5 horas y desde $55.000, invita a vivir una celebración distinta en torno al vino y una experiencia de maridaje especialmente pensada para esta fecha, combinando el sello gastronómico de la viña con una puesta en escena más sensorial y memorable para compartir con mamá.

También destaca “Recuerdo con mamá” de Viña Hacienda Araucano–François Lurton, una experiencia grupal desde $89.000 en el Valle de Colchagua, pensada precisamente para detenerse, compartir y celebrar desde el tiempo juntos. La propuesta resalta por su carácter más íntimo y emocional, conectando vino, paisaje y celebración en una fórmula muy coherente con la idea de regalar una experiencia más que un objeto.

Más allá del regalo material, el crecimiento de estas propuestas refleja cómo el turismo del vino ha evolucionado hacia experiencias más completas y personalizadas, donde las viñas se convierten en espacios para celebrar, aprender, descansar y conectar con el paisaje y la cultura local.

En un contexto donde las experiencias adquieren cada vez más valor frente a los objetos, el enoturismo aparece como una alternativa capaz de combinar gastronomía, patrimonio, naturaleza y tiempo de calidad. Y este Día de la Madre, los viñedos chilenos vuelven a abrir sus puertas para celebrar justamente eso: el encuentro.