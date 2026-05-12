Ruta activará los cerros Alegre y Concepción con cultura y gastronomía

Valparaíso volverá a convertir sus calles y miradores en un espacio de encuentro cultural. El próximo 16 de mayo, los cerros Alegre y Concepción serán escenario de “Ruta BAC”, una jornada que reunirá actividades artísticas, gastronómicas y comerciales en distintos puntos del tradicional barrio porteño.

La iniciativa es organizada por el gremio Barrio Alegre Concepción (BAC) y apunta a potenciar el trabajo colaborativo entre actores culturales, turísticos y comerciales del sector, consolidando al barrio como uno de los polos creativos más activos de la ciudad.

Un circuito cultural abierto en el corazón de Valparaíso

Entre las 12:00 y las 22:00 horas, hoteles, cafeterías, bares, restaurantes, galerías, tiendas de diseño y espacios culturales participarán de esta intervención urbana que busca activar el tránsito peatonal y la vida de barrio en una de las zonas patrimoniales más visitadas de Valparaíso.

La programación contempla actividades simultáneas en distintos puntos de los cerros Alegre y Concepción, promoviendo recorridos a pie por calles, pasajes y miradores característicos del sector.

La propuesta incluirá música en vivo, exposiciones, degustaciones gastronómicas, intervenciones artísticas, jazz, DJs, ferias de arte y vinilos, experiencias de fotografía análoga y activaciones comerciales orientadas a públicos de distintas edades.

Arte, música y gastronomía como ejes del encuentro

Dentro de las actividades destacadas se consideran espectáculos escénicos vinculados a la memoria y la música popular, además de intervenciones urbanas, música en balcones y espacios abiertos dedicados al diseño, la artesanía y el café.

También habrá experiencias gastronómicas y una exposición de autos antiguos, integrando distintas disciplinas y formatos en un recorrido pensado para habitantes de la ciudad, turistas y visitantes nacionales e internacionales.

Desde la organización explican que el objetivo es proyectar los cerros Alegre y Concepción como un circuito cultural activo durante todo el año, fortaleciendo tanto la identidad territorial como la economía local.

Impulso al comercio local y al turismo cultural

“Ruta BAC” surge como parte de una estrategia de articulación entre actores culturales, gastronómicos, turísticos y comerciales del barrio, buscando dinamizar la actividad económica en torno al patrimonio y la vida urbana de Valparaíso.

La jornada contará además con apoyo municipal para el despliegue de las actividades y busca consolidarse como una iniciativa periódica dentro de la agenda cultural porteña.

Desde BAC señalan que la intención es seguir posicionando el sector como un circuito vivo y dinámico, donde conviven patrimonio, cultura, gastronomía, arte y comercio local en una experiencia integrada para vecinos y visitantes.

Un barrio patrimonial con identidad cultural

Los cerros Alegre y Concepción forman parte de la zona patrimonial de Valparaíso reconocida por la UNESCO y concentran parte importante de la oferta cultural y turística de la ciudad.

Sus calles, ascensores, miradores y arquitectura histórica se han transformado en uno de los principales atractivos urbanos del puerto, combinando patrimonio histórico con cafeterías, galerías, restaurantes y espacios vinculados a las industrias creativas.

En ese contexto, iniciativas como “Ruta BAC” buscan fortalecer el uso cultural del espacio público y promover un modelo de desarrollo barrial basado en la colaboración entre emprendimientos locales y organizaciones culturales.

La invitación está abierta a familias, turistas y comunidad porteña para recorrer los cerros Alegre y Concepción el próximo 16 de mayo y participar de una jornada que combinará cultura, gastronomía y vida urbana en uno de los sectores más emblemáticos de Valparaíso.