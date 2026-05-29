Día de los Patrimonios 2026: los imperdibles para recorrer Santiago este fin de semana

Cada año, el Día de los Patrimonios transforma a Santiago en una gran sala de exposición al aire libre. Edificios habitualmente cerrados, instituciones públicas, museos y espacios históricos abren sus puertas para acercar a la ciudadanía a la historia, la arquitectura y la memoria colectiva del país.

La edición 2026 se desarrollará este sábado 30 y domingo 31 de mayo, con cientos de actividades gratuitas bajo el lema de acercar el patrimonio a nuevas generaciones y convertirlo en una experiencia viva para la comunidad.

En la capital, varios de los lugares más emblemáticos volverán a recibir visitantes en jornadas que combinan recorridos guiados, exposiciones, actividades culturales y acceso excepcional a espacios habitualmente restringidos.

La Moneda

Como ocurre cada año, el Palacio de La Moneda aparece entre los destinos más solicitados por el público.

Durante el fin de semana patrimonial, los visitantes podrán recorrer espacios emblemáticos como el Patio de los Naranjos y el Patio de los Cañones, además de conocer algunos de los salones donde se desarrolla la actividad presidencial y donde se han tomado decisiones clave para la historia del país.

Debido al alto interés que genera esta actividad, habitualmente se requiere inscripción previa a través de los canales oficiales de Presidencia.

Banco Central y Palacio de Tribunales: historia institucional y arquitectura

Otro de los clásicos del Día de los Patrimonios es el Banco Central de Chile, que abrirá espacios como su oficina de presidencia y su museo institucional.

Los recorridos permiten conocer la historia monetaria del país, la evolución de los billetes y monedas chilenas y parte de las colecciones que resguarda la institución.

A pocas cuadras de distancia, el Palacio de Tribunales ofrecerá la posibilidad de recorrer sus históricos pasillos de mármol, salas de audiencia y biblioteca. Tradicionalmente, la jornada incluye además presentaciones culturales y actividades para toda la familia.

Palacio Pereira y Ex Congreso Nacional

Convertido en uno de los símbolos de recuperación patrimonial de Santiago, el Palacio Pereira volverá a participar con recorridos mediados y actividades abiertas al público.

La restauración del inmueble, que combina estructuras originales del siglo XIX con intervenciones contemporáneas, lo ha transformado en uno de los espacios más fotografiados y visitados durante esta celebración.

También abrirá sus puertas el Ex Congreso Nacional, edificio donde durante décadas se desarrolló la actividad legislativa chilena. Sus jardines, patios interiores y el histórico Salón de Honor forman parte de un recorrido que permite comprender parte importante de la historia política republicana.

Museos que muestran espacios habitualmente cerrados

El Museo Nacional de Bellas Artes será otro de los puntos de mayor convocatoria.

Además de las exposiciones permanentes y temporales, el recinto suele habilitar áreas que normalmente no están abiertas al público, como talleres de restauración, depósitos de obras y espacios de conservación patrimonial.

A pocas cuadras de la Plaza de Armas, el Museo Chileno de Arte Precolombino ofrecerá acceso gratuito durante ambas jornadas. El recinto alberga una de las colecciones más relevantes de América Latina sobre culturas originarias y constituye una oportunidad para reflexionar sobre el patrimonio desde una perspectiva histórica y cultural más amplia.

Palacio Bruna: una joya arquitectónica frente al Parque Forestal

Entre los edificios más elegantes que participarán este año destaca el Palacio Bruna.

Ubicado frente al Parque Forestal, el inmueble de inspiración renacentista italiana conserva salones decorados con maderas nobles, vitrales y lámparas de época. Debido a las características del edificio, los accesos suelen realizarse mediante cupos controlados para proteger su conservación.

La Universidad de Chile abre sus espacios patrimoniales

Bajo el lema “Patrimonio público, herencia viva”, la Universidad de Chile desarrollará una amplia programación en distintos campus y unidades académicas.

La iniciativa busca acercar a la ciudadanía al patrimonio universitario y fortalecer el vínculo entre memoria, educación y espacio público. Las actividades incluyen recorridos, exposiciones, visitas guiadas y encuentros culturales que se sumarán a la programación nacional del fin de semana.

Una celebración que crece cada año

Con miles de visitantes recorriendo edificios históricos, museos y espacios culturales, el Día de los Patrimonios se ha consolidado como una de las actividades ciudadanas más importantes del país.

Más allá de abrir puertas, la iniciativa busca promover el conocimiento del patrimonio material e inmaterial de Chile, fortaleciendo el vínculo de las comunidades con su historia y proyectando ese legado hacia las nuevas generaciones.

Este 30 y 31 de mayo, Santiago volverá a convertirse en un gran mapa patrimonial donde cada edificio, museo o plaza tendrá una historia que contar.