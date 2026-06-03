Feria Chanchos Deslenguados celebra 15 años con los grandes exponentes del vino natural chileno

Lo que comenzó como una pequeña reunión de productores alternativos, una tornamesa y algunas botellas difíciles de encontrar, hoy se ha convertido en el principal punto de encuentro del vino natural en Chile. Este fin de semana, la feria Chanchos Deslenguados celebrará sus 15 años de historia con una nueva edición en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), consolidando el camino que ha recorrido un movimiento que alguna vez fue considerado marginal dentro de la industria vitivinícola nacional.

La cita será el sábado 6 y domingo 7 de junio, entre las 12:00 y las 20:00 horas, en el cuarto piso del MUT, donde 30 viñateros independientes provenientes de distintos territorios vitivinícolas del país presentarán sus proyectos y compartirán directamente con el público.

Fundada por el sommelier y gestor Sebastián Alvear, la idea surgió en una época en que las grandes viñas y los eventos asociados al lujo dominaban la escena. Los vinos naturales, de mínima intervención y producción artesanal prácticamente no tenían espacios para darse a conocer.

“El espacio nació de la necesidad urgente de crear un refugio y una vitrina para aquellos vinos independientes que, por no alinearse con las reglas rígidas y estandarizadas de la industria tradicional, sencillamente no tenían posibilidad de existir ni encajar en la góndola de un supermercado. Más que un evento comercial, la feria se ha consolidado como un movimiento vivo y comunitario”, explica Alvear.

El nombre de la feria también refleja ese espíritu contracultural con el que nació el proyecto. En una época dominada por eventos asociados al lujo y las grandes viñas, Sebastián Alvear quiso crear un espacio más libre, cercano y desenfadado. La inspiración surgió, en parte, de un abridor de vinos con forma de chancho que siempre lo acompañaba y que terminó convirtiéndose en símbolo del proyecto. Lo de “Deslenguados” alude precisamente a la voluntad de dar voz a productores que estaban fuera de los circuitos tradicionales y de hablar de vino sin protocolos ni solemnidades excesivas. La apuesta era simple: poner en el centro la autenticidad de los vinos, las personas que los elaboran y las historias detrás de cada botella.

Potenciando el vino natural

Tras años trabajando como barman y posteriormente como sommelier, Alvear descubrió el mundo del vino natural cuando un amigo llegó a su bar acompañado de un viñatero francés y una botella elaborada bajo esta filosofía. El impacto fue inmediato. Fascinado por sus características y su autenticidad, comenzó a comercializar este tipo de vinos y más tarde organizó pequeñas degustaciones y encuentros informales. De esas reuniones surgió la idea de crear una plataforma permanente para productores que no encontraban cabida en los canales tradicionales.

Quince años después, el panorama es muy distinto. El número de proyectos vinculados a la viticultura natural y de mínima intervención ha crecido de manera sostenida, al igual que el interés de consumidores que buscan vinos con identidad territorial, producción responsable y una relación más directa con quienes los elaboran.

Para Alvear, el fenómeno trasciende el producto. “El vino natural no se defiende únicamente por ser una opción más sana y limpia para el cuerpo, sino que se abraza por una combinación de factores fundamentales: el placer del gusto genuino, el comercio justo para los trabajadores de la tierra, la agroecología y la creación de una comunidad sólida entre productores y consumidores”, señala.

Más que una feria, Chanchos Deslenguados se ha transformado en una plataforma de visibilización para pequeños productores, muchos de ellos provenientes del secano interior y de zonas históricas de cultivo. El encuentro también busca democratizar el consumo de vino, alejándolo de los códigos tradicionales que durante décadas lo asociaron a un producto elitista y altamente especializado.

Su propuesta apuesta por lo contrario: cercanía, conversación y descubrimiento. Durante dos jornadas, los asistentes podrán recorrer libremente los stands, degustar la totalidad de la muestra, conversar con los propios viñateros y conocer las historias detrás de cada botella.

Esta edición

Chanchos Deslenguados reúne en un solo lugar a viñateros independientes, productores comprometidos con la mínima intervención y una comunidad que valora lo auténtico sobre lo estandarizado. Cada botella cuenta una historia: del suelo, de la cepa y del oficio.

La edición aniversario incluirá además música jazz en vivo y la posibilidad de adquirir directamente los vinos presentados por sus productores.

Las entradas tienen un valor de preventa de $22.000 y de $25.000 en puerta, e incluyen acceso a la degustación completa de los vinos participantes durante ambas jornadas.

Viñas participantes

1 – Miguel Richards – Viña Richards

2 – Soledad Prado – Viña Prado

3 – Carolina Blanco – La Curandera

4 – Viviana Morales – Viñedo Los 5

5 – Renán Cancino – Huaso de Sauzal

6 – Martín Villalobos – Viña Villalobos

7 – Ignacio Pino – Vinos Pino Román

8 – Jorge & Daniela – La JoDa

9 – Max Gutiérrez – Kutral

10 – Jorge Cotal – El Rey del Pet Nat

11 – Basile – La Basilona

12 – Macarena & Thomas – MacaTho

13 – Gonzalo Matta – El Rescate

14 – Sergio Amigo – Cancha Alegre

15 – Rodrigo Moraga – Brio

16- Francisco Freire – Hacienda San Juan

17 – Victor Bascur – La Guardiana

18 – Carlos & Cristián – Ravelo & Rabelo

19 – Jose Luis Sepúlveda – Raíces de Chintú

20 – Roberto & Javi – Tinta Tinto

21 – Consuelo Poblete – El Rito

22 – Familia Hooper Herreros – Hoops

23 – Juan Carlos Palma – Evangelina

24 – Nicolas Venturelli – Charkanes & Venturelli

25 – Agrícola Tomenelo

26 – Hassan – La Balsa de Itata

27 – Javiera Inostroza – Viñedos Pilquicura

28 – Familia Monroy – Sidra Pucón

29 – David Marcel – Maitia

30 – Pablo & Daniela – Mingaco