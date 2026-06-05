Actividades gratuitas, estrenos e invitados protagonizan el cierre del festival de cine Frontera Sur

Con una programación que reúne cineastas, investigadores, críticos y públicos de distintos países, el festival Frontera Sur vive este fin de semana sus jornadas más intensas en Concepción. El certamen, considerado uno de los encuentros dedicados al cine de no ficción más importantes de Latinoamérica y el más relevante del sur del mundo en su categoría, llega a la recta final de su séptima edición con una agenda de talleres, conversaciones, exhibiciones y funciones especiales abiertas gratuitamente a la comunidad.

Desde su creación, Frontera Sur se ha consolidado como una plataforma para el cine documental, experimental y de no ficción contemporáneo, promoviendo el intercambio entre realizadores, académicos y espectadores, además de acercar al público obras que habitualmente circulan por festivales internacionales y espacios especializados.

Entre las actividades destacadas de este fin de semana figura el taller “Imaginaciones audiovisuales: Derivas para un futuro”, que se realizará el viernes 5 de junio en Centro Creación Concepción (C3). La instancia será conducida por las investigadoras y críticas de cine María Laura Lattanzi (Argentina/Chile) y Luciana Zurita (Chile), quienes propondrán una reflexión sobre las imágenes y narrativas capaces de proyectar futuros posibles desde el audiovisual contemporáneo.

La programación también contempla un encuentro con el reconocido realizador chileno Cristián Sánchez, una de las figuras centrales de esta edición. El sábado 6 de junio encabezará la conversación “Trivialidad y extrañeza” en el Punto de Cultura, espacio donde abordará su trayectoria y visión cinematográfica junto a los moderadores Cristian Saldía y Carolina Rivas, director y programadora del festival.

Estrenos, cine internacional y miradas sobre el presente

Durante el fin de semana continuarán además los focos retrospectivos dedicados a los portugueses António Reis y Margarida Cordeiro, referentes fundamentales del cine luso, y al propio Cristián Sánchez, considerado uno de los autores más singulares de la cinematografía chilena.

En el marco del foco dedicado a Sánchez se exhibirán las películas El santo oficio (2025) y Esperando a Godoy (1972-2024), ambas con la presencia del realizador. Por su parte, el homenaje a Reis y Cordeiro incluirá funciones de Ana(1982) y Trás-os-Montes (1976), obras emblemáticas de la dupla portuguesa.

Además, la programación cinematográfica incluirá además estrenos nacionales, producciones internacionales y muestras especiales distribuidas en diversas sedes de Concepción.

Entre ellas destaca la sesión “Video-Tracts for Palestine”, una selección de obras audiovisuales que abordan el conflicto palestino desde distintas perspectivas cinematográficas. También se presentará el estreno en Concepción de Cuerpo en agua, de Javiera Véliz Fajardo, además de películas provenientes del festival invitado Festifreak, de Argentina, con títulos como Monster Memmer y la producción australiana Hello Dankness, realizada por el colectivo Soda Jerk.

A ello se suman exhibiciones de destacadas producciones latinoamericanas recientes, entre ellas La fábula de la tortuga y la flor, de la uruguaya Carolina Campo Lupo; Frío metal, del mexicano Clemente Castor; Bajo las banderas, el sol, del paraguayo Juanjo Pereira; y La noche está marchándose ya, codirigida por los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini.

Documentalista Ignacio Agüero cerrará el festival

Uno de los momentos más esperados de esta séptima edición será la ceremonia de clausura, programada para el sábado 6 de junio a las 20:00 horas en el Aula Magna del Arzobispado de Concepción.

La función de cierre estará marcada por la exhibición de “Cartas a mis padres muertos” (2025), la más reciente película del destacado documentalista chileno Ignacio Agüero, quien acompañará la proyección y participará posteriormente en una conversación con el público.

La obra propone un recorrido íntimo por más de cinco décadas de memoria personal y colectiva a partir de archivos familiares, privados y públicos, en una reflexión sobre la historia, los afectos y el paso del tiempo.

“Estamos muy felices de cerrar esta edición con una película tan significativa como ‘Cartas a mis padres muertos’. La presencia de Ignacio Agüero y de los distintos invitados nacionales e internacionales que han acompañado el festival durante estos días refuerza nuestro compromiso de acercar al público obras que amplían la manera en que entendemos y observamos el mundo”, señaló Cristian Saldía, director del evento.

Todas las actividades y funciones del festival son gratuitas y abiertas a la comunidad. La programación completa está disponible en fronterasurfestival.com.