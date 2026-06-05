Más de 40 diseñadores nacionales en nueva edición de plataforma del diseño de autor chileno 

Del viernes 5 al domingo 7 de junio, se realizará una nueva edición de “Venta de Colecciones Otoño/ Invierno 2026”, organizada por la Asociación Gremial Moda Chile, encuentro que se ha consolidado como una de las principales vitrinas de comercialización y visibilización del diseño de autor chileno. El evento se llevará a cabo en el Edificio Gibraltar, ubicado en Eliodoro Yáñez 2990, Providencia, y contará con entrada gratuita para todo público.

Desde 2022, “Venta de Colecciones” se desarrolla como una iniciativa permanente impulsada por Moda Chile, convirtiéndose en la única plataforma institucionalizada de comercialización directa organizada por una asociación gremial de moda en Chile. A lo largo de sus distintas ediciones, realizadas en espacios como Factoría Italia, Hotel W y Edificio Gibraltar, el evento ha convocado consistentemente a más de 50 diseñadores y miles de asistentes interesados en propuestas de moda, joyería, calzado y accesorios de autor.

Diseño de autor, experiencias y nuevas disciplinas

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán recorrer propuestas de diseño de autor en moda, joyería, calzado, accesorios, arte y belleza. Además de disfrutar de charlas, workshops, espacios gastronómicos, cafetería, música en vivo e invitados internacionales que enriquecerán la experiencia.

Las marcas participantes son seleccionadas mediante curaduría y cupos limitados, priorizando propuestas alineadas con valores de diseño responsable, identidad local y sostenibilidad. Entre las marcas participantes de esta edición se encuentran Bulé Outfit, Carol Raddatz, Casa Kiro, Florence Collin, Fran Izquierdo, LaMargot, Matriarca, Monoco, Nico Brunser, Ruka Relmu, Sebastián del Real Ossa, Trébol Sastrería, Valeria Martínez, Zenda, Paula Didik, Who Cares Label y Zurita, entre otras.

“Estamos muy felices de realizar una nueva versión de Venta de Colecciones OI26, una instancia que refleja el crecimiento y la consolidación del diseño de autor chileno. Este evento no solo acerca las colecciones al público, sino que también fortalece una comunidad creativa comprometida con la identidad local y el trabajo colaborativo”, señala Leonora Musri, presidenta de Moda Chile.

Por su parte, Esteban Arteaga, vicepresidente de Moda Chile, agrega que “Cada edición representa una oportunidad concreta de visibilización y comercialización para diseñadores y marcas que hoy están impulsando nuevas miradas dentro de la industria creativa nacional”.

Una plataforma que fortalece la industria creativa nacional

Fundada en 2012, Moda Chile es la primera y única asociación gremial formalizada de diseño de autor en el país, reuniendo a diseñadores, artesanos y emprendedores con el objetivo de promover el diseño de autor y el comercio justo, fomentando la creatividad y el talento nacional; al mismo tiempo de difundir, proteger y fortalecer la industria en el país.

Además de crear plataformas de comercialización directa que conectan a más de 7.500 asistentes anuales con diseñadores nacionales, promoviendo educación y capacitación profesional, posicionando el diseño chileno en mercados internacionales, e impulsando una moda sostenible y ética como alternativa consciente al consumo masivo, consolidando así una identidad local del diseño con proyección global.

Actualmente, Moda Chile reúne a una comunidad de 41 diseñadores, artesanos y emprendedores, consolidándose como una plataforma colaborativa que impulsa el diseño chileno con proyección nacional e internacional.

De este modo, se deja a todas las personas invitadas a este gran encuentro, que no es solo una feria comercial, sino una declaración cultural, ya que conecta al público con los valores de diseño responsable, sostenibilidad, identidad local e integración de saberes ancestrales chilenos; siendo una instancia colectiva que fortalece toda la industria, no solo a participantes individuales, proyectando a Chile como un centro emergente de moda con propuestas innovadoras y diferenciadas en el mercado global. Para más información sobre el evento y todas las novedades, visitar modachile.org y su cuenta de Instagram @modachile.

Coordenadas

Evento: Venta de Colecciones Otoño/ Invierno 2026 de Moda Chile

Lugar: Edificio Gibraltar, Eliodoro Yáñez 2990, Providencia

Fechas/ horarios: