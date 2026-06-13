La fiebre del Mundial aterriza en Santiago con actividades para toda la familia

En el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la pasión por el fútbol ya empezó a sentirse con fuerza entre coleccionistas, aficionados y familias. En ese contexto, una serie de actividades temáticas vinculadas al deporte más popular del planeta buscarán transformarse en uno de los panoramas destacados de las vacaciones de invierno, combinando historia, coleccionismo y espectáculos para todas las edades.

Camisetas históricas y una réplica de la Copa del Mundo

El fútbol no solo se vive en la cancha. También está presente en los recuerdos, las camisetas icónicas y los objetos que han marcado distintas generaciones de hinchas.

Bajo esa premisa, los días 13 y 14 de junio se desarrollará una Feria Camisetera que reunirá camisetas históricas, artículos de colección y productos relacionados con el mundo del fútbol. La actividad permitirá a los asistentes recorrer una muestra dedicada a distintas épocas del deporte y conocer piezas que forman parte de la memoria futbolera.

Uno de los principales atractivos será la exhibición de una réplica de la Copa del Mundo, un símbolo que despierta interés entre seguidores del fútbol de todas las edades y que permitirá acercarse al trofeo más codiciado del deporte.

La actividad se realizará desde las 10:00 horas y busca convocar tanto a coleccionistas como a quienes simplemente desean revivir momentos históricos asociados a los mundiales.

La tradicional búsqueda de láminas también tendrá su espacio

Los álbumes mundialeros continúan siendo parte fundamental de la experiencia previa a cada Copa del Mundo. Intercambiar figuritas, buscar las más difíciles y completar páginas sigue siendo una tradición que atraviesa generaciones.

Por ello, durante ambas jornadas también se desarrollará una gran cambiatón de láminas entre las 10:00 y las 15:00 horas, instancia que permitirá a los asistentes intercambiar repetidas y avanzar en la tarea de completar sus colecciones.

La actividad está pensada para niños, jóvenes y adultos que mantienen viva una costumbre que acompaña históricamente cada edición del torneo más importante del fútbol internacional.

Freestyle y habilidades con el balón para toda la familia

Más allá del coleccionismo, el programa incluirá actividades ligadas a las destrezas y la creatividad con la pelota.

El denominado Mundo Freestyle reunirá a especialistas en esta disciplina para realizar exhibiciones y demostraciones de control, dominio y trucos con el balón. La actividad busca acercar a grandes y pequeños a una expresión deportiva que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a las redes sociales y competencias internacionales.

Las presentaciones se realizarán los días 19 y 20 de junio, además del 3, 4 y 10 de julio, entre las 15:00 y las 20:00 horas.

La propuesta apunta a ofrecer un espectáculo dinámico que combine deporte y entretenimiento durante el período de vacaciones escolares.

Una experiencia futbolera que se extenderá por más de un mes

La programación contempla además la continuidad de Futbanca, una experiencia temática que permanecerá activa entre el 8 de junio y el 21 de julio.

La iniciativa busca mantener vigente el ambiente futbolero durante gran parte de la temporada invernal, permitiendo que familias y grupos de amigos encuentren un espacio para compartir en torno a la pasión por este deporte.