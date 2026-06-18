Arte, fútbol y coleccionismo: exposición llevará la fiebre del Mundial al Cerro San Cristóbal

La pasión por el Mundial de Fútbol 2026 no solo se vivirá frente a las pantallas. Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, la Terraza Foster del Teleférico de Santiago albergará la Refans Expo Mundialera, una exposición gratuita que fusiona arte, fútbol y cultura popular en uno de los puntos panorámicos más visitados de la capital.

La iniciativa transformará el Cerro San Cristóbal en un espacio de encuentro para hinchas, coleccionistas y familias, a través de una propuesta que reúne pinturas, videoarte, prendas intervenidas, objetos artísticos y láminas monumentales inspiradas en el universo futbolero.

Una mirada artística al deporte más popular del mundo

La muestra contará con la participación de artistas provenientes de Chile, Argentina, México, Colombia, España y Reino Unido, quienes presentarán distintas interpretaciones visuales del fútbol y su impacto cultural. Entre los exponentes destacan Taco Perdido, Maro Margulis, Mark Johnson, Manuel Ríos, Juan Camilo Ruiz, El Falso 9, Valeiva y Zey.

La exposición busca ofrecer una experiencia que trascienda lo deportivo, explorando el fenómeno mundialista desde el arte contemporáneo y el coleccionismo.

“Con esta exposición estamos transformando uno de los miradores más emblemáticos de la capital en un punto de encuentro para vivir la fiesta del Mundial 2026 desde fuera de la cancha. Esperamos que ésta sea una experiencia memorable para los santiaguinos y turistas que nos visitan en estas vacaciones de invierno, combinando el talento de destacados artistas internacionales con actividades para toda la familia y la mejor vista de la ciudad”, sostuvo Rivcardo Suárez, gerente general de Turistik.

Actividades y encuentros para los fanáticos

Junto con la exhibición permanente, durante los primeros días se desarrollará una programación especial que incluirá activaciones temáticas, exhibiciones de freestyle, concursos y espacios destinados al intercambio de láminas, una de las tradiciones más emblemáticas de cada cita mundialista.

La ubicación de la muestra en la Terraza Foster permitirá además disfrutar de una vista privilegiada de Santiago, complementando una experiencia que combina cultura, entretención y fútbol en un mismo recorrido.

La Refans Expo Mundialera estará abierta entre el 11 de junio y el 19 de julio, de lunes a domingo, entre las 10:00 y las 18:45 horas. El acceso será gratuito para quienes visiten el espacio ubicado en la Terraza Foster del Teleférico de Santiago.