Cuatro panoramas para disfrutar las vacaciones de invierno en Santiago

Con la llegada del invierno y el inicio de las vacaciones escolares, miles de familias comienzan la búsqueda de actividades para disfrutar durante el receso. En ese contexto, Mercado Urbano Tobalaba (MUT) anunció una serie de panoramas gratuitos y actividades orientadas a niños, niñas y adultos, con propuestas que combinan juego, creatividad, cultura y entretenimiento en pleno corazón de Santiago.

Las actividades se desarrollarán entre el 22 de junio y el 5 de julio, período en que los escolares tendrán su descanso invernal.

Un espacio para jugar, leer y crear

Uno de los principales atractivos de la programación será un espacio especialmente diseñado para la infancia, inspirado en el estilo escandinavo y enfocado en el juego libre.

La propuesta contempla cuatro tipos de tela abiertos, equipados con alfombras, cojines y luces cálidas, distribuidos alrededor de una fogata decorativa. Cada uno de estos espacios ofrecerá experiencias distintas para los visitantes más pequeños.

Mientras uno estará dedicado a la lectura y otro al dibujo, los restantes dispondrán de bloques de madera para fomentar la creatividad. Además, toda el área contará con pistas, autos y figuras de madera para el juego libre.

La programación también incluirá lecturas de cuentos y talleres donde los participantes podrán construir y decorar una varita mágica utilizando materiales proporcionados por la organización.

Las actividades generales serán gratuitas mediante inscripción previa, mientras que los talleres requerirán reserva o pago directo para asegurar un cupo.

Rincones para hacer una pausa en medio de la ciudad

Otra de las iniciativas que se instalará durante las vacaciones serán los llamados “Rincones de MUT”, espacios concebidos para ofrecer una experiencia de descanso y desconexión.

Inspirados en la atmósfera de una biblioteca y en la comodidad del hogar, estos sectores estarán distribuidos en distintos puntos del recinto y permitirán a los visitantes leer, trabajar, compartir o disfrutar de juegos de mesa.

Entre libros, plantas y ambientes acogedores, la propuesta busca invitar a las personas a vivir el invierno desde una perspectiva más pausada y cercana.

El acceso será gratuito y abierto para todos los visitantes.

Jazz en vivo para acompañar las tardes de invierno

La música también tendrá un lugar destacado en la programación invernal.

Todos los sábados y domingos, a partir de las 17:00 horas, el sector Mercado de MUT será escenario de las denominadas “Tardes de Jazz”, una serie de presentaciones musicales en vivo orientadas a complementar la experiencia gastronómica del recinto.

La iniciativa busca ofrecer un ambiente cálido y relajado para quienes visiten el espacio durante los fines de semana, combinando música y gastronomía en una misma experiencia.

Los conciertos serán gratuitos para todo público.

Un bosque imaginario en pleno Santiago

La programación cultural incluirá además la inauguración de una nueva muestra artística denominada El imaginario del Bosque.

La exposición propone transformar las vitrinas de MUT en tres ventanas hacia el mundo natural, permitiendo descubrir la fauna que habita los bosques y explorar universos ligados a la imaginación.

La inauguración está programada para el 20 de junio a las 12:00 horas en el piso -3 del recinto.

La actividad será complementada con cuentacuentos, talleres y charlas organizadas por librerías presentes en MUT, iniciativas que buscarán acercar la literatura y la creatividad a los visitantes durante el período invernal.

Un invierno con actividades para toda la familia

Con esta programación, Mercado Urbano Tobalaba busca consolidarse como uno de los espacios urbanos que ofrecerán alternativas de recreación durante las vacaciones de invierno.

Las propuestas abarcan distintas edades e intereses, desde experiencias de juego y lectura para niños hasta música en vivo, descanso y actividades culturales para toda la familia.

En una temporada donde las bajas temperaturas suelen concentrar gran parte de las actividades bajo techo, la iniciativa apuesta por convertir el invierno en una oportunidad para compartir, descubrir nuevos espacios y disfrutar de experiencias distintas dentro de la ciudad.