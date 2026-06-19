Enoturismo, spa, teatro y naturaleza: experiencia para sorprender a papá en su día

Corbatas, perfumes y calcetines siguen presentes cada Día del Padre, pero ya no son necesariamente los protagonistas. Una tendencia cada vez más fuerte está impulsando a las familias a privilegiar experiencias por sobre objetos, buscando regalar recuerdos, tiempo compartido y momentos memorables.

El fenómeno atraviesa distintos sectores, desde el turismo y la gastronomía hasta la cultura y el bienestar.

Una de las propuestas más originales de esta temporada es la desarrollada por Viña San Pedro junto a Follow The Andes. En plena precordillera de Cachapoal Andes, los participantes podrán fabricar su propio cuchillo artesanal durante una jornada de seis horas donde aprenderán técnicas de forja tradicional, trabajarán con fuego y acero, degustarán el vino ícono Cabo de Hornos y compartirán un asado campestre.

La experiencia conecta con una tendencia creciente: la búsqueda de actividades que permitan aprender algo nuevo mientras se comparte tiempo de calidad.

El enoturismo también aparece como una de las categorías con mayor crecimiento para estas fechas. Viña Cousiño Macul abrirá una edición especial de su Tour Histórico Premium, guiado por la historiadora Isabel Eluchans. La actividad recorrerá la historia de Matías Cousiño, las bodegas centenarias, el museo y los viñedos, complementando el recorrido con degustaciones de vinos premium y una botella de regalo para cada participante.

Para quienes prefieren la naturaleza, Casa Bosque propone una experiencia que combina senderismo, gastronomía y desconexión en el Cajón del Maipo. Caminatas por el Camino Las Melosas, visitas al Puente Cristo y una cocina basada en fuego y productos de temporada conforman una alternativa para quienes buscan salir de la ciudad.

El bienestar es otro de los segmentos que gana terreno. The Ritz-Carlton incorporó experiencias de spa y una Masterclass de Gin acompañada de jazz en vivo.

Renaissance Santiago Hotel, en tanto, creó un programa especial de bienestar en Elential Spa que incluye masaje de relajación o deep tissue, limpieza facial y acceso completo a sauna, jacuzzi, gimnasio y camas de piedras calientes.

La tendencia también está impulsando el crecimiento de los programas hoteleros. Hotel Santa Cruz desarrolló una experiencia que combina masajes en Inka Spa, casino, degustaciones de vino y visitas al Museo de Colchagua.

Hotel Almacruz, por su parte, propone una experiencia urbana que incluye alojamiento, cenas maridaje y degustaciones de vinos de Viña Santa Cruz en pleno centro histórico de Santiago.

La cultura tampoco queda fuera de esta transformación. Teatro San Ginés lanzó la iniciativa “Regala Teatro”, que permite obsequiar entradas abiertas para que cada persona elija posteriormente la obra que desea ver. Una alternativa que busca privilegiar experiencias compartidas por sobre los regalos convencionales.

Los especialistas coinciden en que este fenómeno responde a una nueva forma de entender las celebraciones. Más que acumular objetos, los consumidores buscan generar recuerdos y fortalecer vínculos.

Por eso, este Día del Padre, el regalo más valioso podría no venir envuelto en papel. Podría ser una conversación durante una degustación de vinos, una caminata en la montaña, una tarde de spa o una función de teatro compartida.